Florian Silbereisen wird hier übel mitgespielt – „Das glaubt dir kein Mensch“

Von: Armin T. Linder

Wie gelassen bleibt ein Florian Silbereisen, wenn ihm übel mitgespielt wird? Auf den Moderator und Schlagersänger prasselte Backstage kürzlich einiges ein.

München – Florian Silbereisen zählt zu den größten Entertainern Deutschlands. Eine ordentliche Portion Humor gehört da natürlich dazu. Und die musste er kürzlich auch beweisen. Denn ausgerechnet von seinem Schlager-Kumpel und Duett-Partner Thomas Anders wurde ihm übel mitgespielt. Nicht einfach so, sondern für „Verstehen Sie Spaß?“. Denn den anderen zu foppen, gehört zu so einer Schlager-Freundschaft offenbar auch dazu. Thomas Anders spielte den Lockvogel, Florian Silbereisen war das Opfer.

Florian Silbereisen wird Streich-Opfer für „Verstehen Sie Spaß?“ – Schlager-Kumpel Thomas Anders als Lockvogel

Die Aktion findet in der „Verstehen Sie Spaß?“-Show vom 16. Dezember (ab 20.15 Uhr im Ersten) Platz, bei der Moderatorin Barbara Schöneberger zu einer vorweihnachtlichen Ausgabe grüßt. Andere prominente Lockvögel sind die Ehrlich Brothers und Schlagersängerin Melissa Naschenweng, reingelegt werden auch noch „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams und Schauspielerin Jutta Speidel.

Florian Silbereisen wurde beim Video-Dreh zum Streich-Opfer. © Screenshot „Verstehen Sie Spaß?“

Schon vorab hatte der zuständige SWR einen gut zweieinhalbminütigen Zusammenschnitt (siehe Video oben) mit Auszügen aus dem Streich an Silbereisen veröffentlicht: „Flori“ sitzt vorm gemeinsamen Videodreh mit Thomas Anders zum Song „Alles funkelt! Alles glitzert!“ in der Maske und bekommt sein Äußeres noch etwas zurechtgestutzt. Mit dabei ist auch ein TV-Reporter namens David, der natürlich ebenfalls Lockvogel ist – und der einen ganz großen Thomas-Anders-Fan spielt.

Er verkündet in die Kamera, so laut, dass Silbereisen es hören kann: Thomas Anders habe „einen neuen Sidekick, Florian Silbereisen, quasi als Ersatz für den Dieter darf er jetzt unseren Thomas und seine phänomenale Stimme unterstützen.“ Silbereisen hört‘s und verzieht schmunzelnd das Gesicht darüber, dass er sozusagen als Anhängsel von Thomas Anders verkauft wird.

Nächster Jux: Silbereisen und Anders werden fürs Musikvideo in sehr gewagte Glitzer-Outfits gesteckt, hohe Absätze inklusive. Silbereisen schmeißt sich weg vor Lachen und meint „Das glaubt dir kein Mensch“. Es folgt ein Fail bei der geplanten Pyrotechnik beim Videodreh, den Silbereisen recht gelassen hinzunehmen scheint.

Florian Silbereisen muss sich ziemlich seltsame Fragen mit anhören

Die Ruhe behält er sogar, als in der Pause wieder der angebliche TV-Reporter David auf der Matte steht und die beiden interviewt. Die harmlose Frage „Wird das vielleicht Ihr erster echter großer Hit?“ lächelt Silbereisen weg. Doch dann wird es heftiger. „Wie sehr stört Florian Silbereisen an Ihrer Seite?“, will der Mann doch tatsächlich von Thomas Anders wissen. Silbereisen reagiert nicht sauer, sondern lacht nur, als Anders mit „Da habe ich die Frage nicht verstanden“ reagiert. Erstaunlich: Silbereisen verliert in dem Vorab-Clip kein einziges Mal die Beherrschung, egal, welcher Unsinn auf ihn reinprasselt. Er nimmt alles mit Humor.

Der falsche TV-Reporter spielt den großen Thomas-Anders-Fan. Florian Silbereisen muss es mit anhören. © Screenshot „Verstehen Sie Spaß?“

Ob er dann beim nächsten Problem austickt? Dass es eine weitere Panne mit dem Feuerwerk gibt, teasert der Vorab-Film nur an. Nach den 161 Vorab-Sekunden wirkt es jedenfalls bemerkenswert, wie cool Silbereisen bleibt, als ein Ärgernis nach dem anderen auf ihn einprasselt. Das war bei Jörg Pilawa in der selben Show einst ganz anders. (lin) Verwendete Quellen: SWR, YouTube