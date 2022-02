Florian Silbereisen tritt am Samstagabend mit zwei Shows in Quoten-Konkurrenz mit sich selbst

Florian Silbereisen präsentiert wieder „Schlager oder N!xxx“ © MDR/JürgensTV/Dominik Beckmann

Bei „Schlager oder N!xxx!“ treten Schlager-Stars bei Florian Silbereisen zum zweiten Mal in kuriosen Aufgaben an. Währenddessen sitzt Flori auch in der DSDS-Jury auf RTL.

Leipzig - Lieber professionelle Schlager-Sänger oder doch lieber eine Castingsendung? Florian Silbereisen*-Fans können sich freuen: Der Schlager-Star ist am Samstagabend (26. Februar) als Moderator gleich doppelt in der Primetime vertreten.

Florian Silbereisen: Bei RTL sitzt er bei DSDS 2022 in der Jury

Der Schlager-Star ist wie gewohnt bei RTL wieder mit einer neuen Folge der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen. Als Chef-Juror bewertet er dabei das Gesangstalent der Kandidatinnen und Kandidaten und verteilt die begehrten Tickets für den sogenannten Recall und den Auslandsrecall, der bei DSDS 2022* in Italien stattfindet. Silbereisen vergab schon direkt in der ersten Folge seine „Goldene CD“* an ein besonderes Talent. Man konnte ihn aber auch schon dabei beobachten, wie er sichtlich die Fassung verlor. Neben ihm in der Jury sitzen Ilse DeLange und Toby Gad.

Florian Silbereisen bei „Schlager oder N!xxx“ (MDR) mit altbekannten Gästen

Aber auch für Schlagerfans hat Florian Silbereisen* an diesem Samstag wieder ein Ass im Ärmel. Auf MDR läuft „Schlager oder N!xxx - Nur wer gewinnt, singt!“ Mit dabei sind Andy Borg, Daniela Alfinito, Schlager-Traumpaar Marina Marx und Karsten Walter, Ben Zucker und Die Draufgänger. Der Sender schreibt zu der Show: Florian Silbereisen lerne „die Stars von einer völlig neuen Seite kennen.“

„Schlager oder N!xxx!“ (MDR): Stars treten bei Florian Silbereisen in kuriosen Herausforderungen an

Die Musikerinnen und Musiker, die in der Schlager-Sendung zu Gast sind, müssen jeweils in witzigen Aufgaben antreten. Die anderen Stars raten, wie gut sich der- oder diejenige bei dem Spiel schlägt. Wer mit seiner Schätzung richtig liegt oder am nächsten dran ist, darf auf die Bühne und einen Song performen.

„Schlager oder N!xxx“ feierte schon im letzten Jahr Premiere. Dabei lieferten sich unter anderem Ramon Roselly und Florian Silbereisen ein Liegestützen-Duell. Die Gäste der Show 2022 überraschen allerdings nicht, gastieren sie doch häufiger in den Schlager-Shows von Florian Silbereisen.

Mit welcher Show Florian Silbereisen eher bei seinen Fans punkten wird? „Schlager oder N!xxx“ läuft ab 20.15 Uhr auf MDR, DSDS ab 20.15 Uhr auf RTL. (jh) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA