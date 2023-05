Florian Silbereisen verrät erste Details zu seiner neuen Show „Schlagerboom Open Air“

Von: Elena Rothammer

Teilen

Schon bald findet das „Schlagerboom Open Air“ zum ersten Mal statt. Gastgeber Florian Silbereisen verrät vorab, worauf sich die Schlagerfans freuen dürfen.

Kitzbühel – Für Schlagerfans steht demnächst wieder ein ganz besonderes Schmankerl an. Florian Silbereisen (41) wird im Sommer das „Schlagerboom Open Air“ präsentieren. Es ist das allererste Mal, dass das Mega-Event stattfinden wird. Jetzt plauderte der Gastgeber Florian Silbereisen sogar noch Näheres darüber aus.

Andreas Gabalier, Anastacia und Co. – diese Stars kommen zu Silbereisens „Schlagerboom Open Air“

Erst vor wenigen Wochen geriet Florian Silbereisen wegen der Finanzierung seiner Shows mit GEZ-Gebühren in die Schlagzeilen. Von einer Absetzung seiner Formate ist aber keine Spur. Stattdessen ist es am 1. Juli so weit – dann feiert Florian Silbereisen das große „Schlagerboom Open Air“. Im Gespräch mit ORF sprach er über seine anstehende Veranstaltung. „Da ist einiges los, wir werden feiern ohne Ende“, versicherte der Ex von Helene Fischer (38).

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Außerdem nannte Florian Silbereisen im Interview direkt auch einige Namen der Schlagerstars, die auftreten werden. Unter anderem Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Melissa Naschenweng, Howard Carpendale, Andy Borg, Mark Keller, Anastacia und auch das italienische Pop-Duo AL Bano & Romina Power werden sich die Ehre geben.

Florian Silbereisens früher Karrierestart Heute ist Florian Silbereisen ein gefeierter Schlagerstar. Seine ersten Schritte in der Öffentlichkeit machte der gebürtige Tiefenbacher schon im Alter von nur zehn Jahren. 1991 veröffentlichte er die Single „Florian mit der Steirischen Harmonika“ und trat noch im selben Jahr im „Musikantenstadl“ auf. Der Durchbruch gelang ihm schließlich im Jahr 1999 durch einen Fernsehauftritt bei Carmen Nebel.

„Schlagerboom Open Air“ in Kitzbühel ist für Florian Silbereisen ein „Heimspiel“

Das Schlager-Spektakel wird in Kitzbühel stattfinden. Im großen Stadion auf einer 360-Grad-Bühne können die Fans mitfeiern. Florian Silbereisen ist sich sicher, dass das Ganze ein Erfolg sein wird und bezeichnete das „Schlagerboom Open Air“ schon als „Heimspiel“. „Ich wohne schon seit vielen Jahren hier in Österreich“, erklärte der Musiker. Nach Kitzbühel fahre er sogar nur anderthalb Stunden.

Das „Schlagerboom Open Air“ findet am 1. Juli erstmals statt. Worauf sich die Schlagerfans freuen dürfen, verriet Gastgeber Florian Silbereisen schon vorab © IMAGO / STAR-MEDIA

Wer für das Mega-Event keine Karten mehr abstauben kann, kann es immerhin auf dem Bildschirm verfolgen. Am 1. Juli ab 20.15 Uhr wird das „Schlagerboom Open Air“ in der ARD und im ORF übertragen. Derzeit hat der Gastgeber aber noch alle Hände voll zu tun. Florian Silbereisen dreht momentan für das ZDF-Traumschiff, wo es in der Oster-Ausgabe erst zum ersten Kuss seiner Filmfigur gekommen ist. Verwendete Quellen: ORF