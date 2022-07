Florian Silbereisen versucht sich bei „Schlagerstrandparty“ als Backgroundtänzer: Seitenhieb vom Choreografen

Tanzeinlage für Patricia Kelly

Florian Silbereisen strotzt nur so vor Tatendrang: Für „Die große Schlagerstrandparty 2022" versuchte sich der Schlagerstar als Backgroundtänzer von Patricia Kelly

Florian Silbereisen ist sich für nichts zu schade: Bei „Die große Schlagerstrandparty 2022“ versuchte sich der Volksmusiker nun sogar als Backgroundtänzer für Branchenkollegin Patricia Kelly. Doch obwohl sich der 40-Jährige sichtlich Mühe gab, konnte er mit seiner Tanzeinlage nicht jeden überzeugen.

Gelsenkirchen - Mit „Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!“ beging Florian Silbereisen (alle News zum Schlagerstar) am Samstag (9. Juli) nach fast einem halben Jahr Schlagershow-Abstinenz endlich sein langersehntes Eurovisions-Comeback im Ersten. Dabei führte der Schlagerstar nicht nur als Moderator durch die Sendung, sondern versuchte sich sogar als Tänzer – musste dafür allerdings den Spott eines Kollegen einstecken...

Florian Silbereisen tanzt bei „Schlagerstrandparty“ für Patricia Kelly – Choreograf kritisiert ihn offen

Neben etlichen Stars wie Matthias Reim oder Jürgen Drews (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) durfte auch Patricia Kelly bei „Die große Schlagerstrandparty 2022“ für beste Unterhaltung sorgen, präsentierte in der Silbereisen-Show ihren feurigen Sommerhit „Bésame“, für den der 40-jährige Gastgeber im Vorfeld sogar mit ihren Backgroundtänzern eine Choreografie einstudiert hat.

+ / © Screenshot/ARD/Die große Schlagerstrandparty 2022

Doch Florian Silbereisen musste dabei offenbar feststellen, dass er nicht gerade ein begnadeter Tänzer ist: „Nach der Probe kam der Choreograf auf mich zu und sagte: ‚Florian, weißt du, was ich an deinem Tanzstil so toll finde? (...) Nichts!‘“, gab der Schlagerstar (die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) offen zu. Entmutigen ließ sich der 40-Jährige von diesem Feedback allerdings nicht, immerhin sei er „in einem knackigen Alter“.

Patricia Kelly singt neuen Hit bei „Schlagerstrandparty“ – Florian Silbereisen als „coole Socke“ gewürdigt

Bei Patricia Kellys Auftritt zeigte der Volksmusiker dann sein Können, tanzte sogar ziemlich geschickt unter einer Limbostange hindurch und erntete tosenden Applaus. Schnaufend wandte sich Florian Silbereisen der Kelly-Family-Sängerin zu und scherzte: „Ich habe alles gegeben – man hat‘s nur nicht gesehen!“ Die 52-Jährige selbst schien durchaus angetan vom Tanztalent ihres Kollegen, der nur noch „so ein bisschen“ an sich arbeiten müsse und adelte ihn als „coole Socke“.

Spaß wurde bei der „Schlagerstrandparty“ überhaupt großgeschrieben, immerhin hatte es seit Januar keine „Die Feste“-Sendung mehr gegeben: Kein Wunder, dass sich in Gelsenkirchen einige Hardcore-Florian-Silbereisen-Fans versammelten und teils mit witzigen Outfits auffielen. Verwendete Quellen: Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los! (ARD)