Trauriges Geständnis: Florian Silbereisen muss „Das Traumschiff“ alleine im Schlafzimmer gucken

Von: Elena Rothammer

Seit 2019 ist Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in „Das Traumschiff“ zu sehen. TV-Abende im großen Kreis, um die neuen Folgen im ZDF zu zelebrieren, gibt es bei dem Schlagerstar aber nicht.

Mondsee – 2019 trat Florian Silbereisen (42) die Nachfolge von Sascha Hehn (69) an und übernahm das Steuer bei „Das Traumschiff“. Seither steht er als Kapitän Max Parger der Crew und den Passagieren des ZDF-Dampfers mit Rat und Tat zur Seite. Auch zu Weihnachten und Neujahr gibt es wieder jeweils eine neue Folge der Kult-Reihe. Doch auch diese wird der Schlagerstar nicht im großen Kreis gucken – ganz im Gegenteil.

Florian Silbereisen muss „Das Traumschiff“ allein im Schlafzimmer gucken

Die ZDF-Reihe ist nicht unumstritten. Erst kürzlich räumte „Traumschiff“-Star Barbara Wussow (62) ein, dass sie die Influencer-Gastrollen kritisch sieht. Dennoch schalten die Fans immer wieder ein. Auch am 26. Dezember sticht „Das Traumschiff“ wieder in See. Dieses Mal geht es nach Utah.

Florian Silbereisen wird die neue „Traumschiff“-Ausgabe am 2. Weihnachtsfeiertag ebenfalls gucken. Allerdings allein. Teilen kann er die Freude über seine TV-Leistung nämlich mit niemandem. „Seit ich Kapitän bin, muss ich mir die Sendung [...] immer allein nebenan im Schlafzimmer ansehen, da ich zu aufgeregt bin, um mit der Familie im Wohnzimmer zu schauen“, erzählt er im Gespräch mit Superillu.

„Das Traumschiff“ gehört für Florian Silbereisen zur Weihnachts-Tradition

Trotzdem kann der Moderator nicht auf den ZDF-Kult verzichten. „Einmal im Jahr müssen es die ‚Sissi‘-Filme sein! Und am zweiten Weihnachtsfeiertag natürlich ‚Das Traumschiff‘“, betont Florian Silbereisen in dem Interview. Ebenso gehört auch das Beisammensein mit der Familie zu den Feiertagen: „Ich bin das ganze Jahr unterwegs – da ist Weihnachten für mich Heimkommen. Weihnachten ist Familie.“

Florian Silbereisen ist seit 2019 als Kapitän Max Parger in „Das Traumschiff“ zu sehen. TV-Abende im großen Kreis, um die Folgen im ZDF zu zelebrieren, gibt es bei dem Schlagerstar aber nicht. © IMAGO / Panama Picture & ZDF/Dirk Bartling

Die schauspielerische Leistung des 42-Jährigen kommt allerdings nicht bei jedem gut an – insbesondere nicht bei ausgebildeten Schauspielern. „Dr. Stefan Frank“-Star Sigmar Solbach teilte zuletzt kräftig gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän aus. Verwendete Quellen: Superillu