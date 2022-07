„Flowerpower“: Davina Geiss begeistert Fans im Look der 60er Jahre

Von: Sarah Wolzen

Davina Geiss begeistert mit ihrem „Flowerpower“-Look © Instagram: the_real_davina_geiss

Nicht nur in „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ stellt Davina Geiss ihren Modegeschmack unter Beweis. Auch bei Instagram kann die 19-Jährige überzeugen. Wie zuletzt mit ihrem Sixties-Look.

Monaco - Seitdem sie acht Jahre alt ist, steht Davina Geiss (19) vor der TV-Kamera. Gemeinsam mit ihren Eltern Carmen (57), Robert (58), sowie ihrer kleinen Schwester Shania (17) sorgt sie heute 18-Jährige in der Doku-Soap „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ für Unterhaltung. Inzwischen ist sie längst aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern getreten und hat sich eine eigene Fanbase geschaffen.

Davina Geiss zeigt sich stylish im Sixties-Look

Nicht nur in ihrer neuen Show „Davina & Shania – We love Monaco“ verzückt Davina die „Geissens“-Fans, sondern auch bei Instagram. Dort folgen der 19-Jährigen schon über 383.000 Menschen. Und zeigen sich regelmäßig total begeistert von Davinas Looks.

So auch unter ihrem neuesten Post. Dort zeigt sich die älteste Tochter von Carmen und Robert Geiss ganz im Stil der 60er Jahre. Kopftuch mit floralem Print, runde Sonnenbrille mit Brillenband - fertig ist der Hippie-Look. Abgerundet wird das Ganze mit einem weißen Spitzentop mit eingearbeiteten Blumenmustern.

Fans feiern Sixties-Look von Davina Geiss

Ihre Fans sind von Davinas Outfit total begeistert und fluten die Kommentarspalte mit Herzchen- und Flammenemojis. „Sehr hübsch“, findet ein Follower, „wooow mega hübsch“ ein anderer. „Back to the 60s“, freut sich der nächste Fan, „flowerpower“ kommentiert ein weiterer Anhänger der 19-Jährigen, während ein anderer gar meint: „Das ist eins der schönsten und besten Fotos von dir. Tolle junge Frau, soooo hübsch!“

Auch Davinas Mutter zeigt bei Instagram gerne, was sie modisch so drauf hat. Schließlich startete sie ihre Karriere einst als Model. Doch mit ihrem neuesten Selfie sorgt Carmen Geiss eher für Entsetzen unter ihren Fans. „Kaum wiederzuerkennen“ sei die 57-Jährige, finden ihre Anhänger. Verwendete Quellen: instagram.com/the_real_davina_geiss