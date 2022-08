Bei GZSZ wird es wild: Ein Heiratsantrag und zweite Chance für Paul?

In den neuen GZSZ-Folgen scheint sich eine Versöhnung zwischen Paul und Emily anzubahnen. Ein anderes Paar könnte dagegen bald den Gang vor den Traualtar antreten.

Alle GZSZ-Fans sollten sich warm anziehen, denn diese Woche geht es in der Daily Soap richtig zur Sache. Im Mittelpunkt der Folgen stehen unter anderem Paul (Niklas Osterloh) und Emily (Anne Menden). Für das einstige Traumpaar schien es eigentlich keine gemeinsame Zukunft mehr zu geben, nachdem Pauls Affäre Gina (Isabel Hinz) von ihm schwanger wurde und er sich dazu entschied, das Baby mit ihr aufzuziehen. Bei der Geburt des kleinen Tom kommt es allerdings zu Komplikationen und Gina fällt ins Koma. Plötzlich ist Paul auf sich alleine gestellt und muss mit einem schreienden Baby klarkommen, während er um das Leben seiner Freundin bangt.

Hilfe erhält er von unerwarteter Seite: Ausgerechnet seine Ex Emily bietet ihm Unterstützung an, nachdem sie mitbekommt, wie überfordert der Handwerker mit der Situation ist. Sie kümmert sich um den Neugeborenen und die beiden entwickeln sich schnell zum eingespielten Team. Gegenüber ihrer besten Freundin Sunny (Valentina Pahde) gesteht Emily schließlich, dass sie über eine Versöhnung mit Paul nachdenkt: „Ich frag mich, ob ich das mit uns zu früh aufgegeben hab.“ Ob es für die früheren Turteltauben eine weitere Chance gibt, steht jedoch in den Sternen. Schließlich dauert es nicht mehr lange, bis Gina aus dem Koma aufwacht.

GZSZ: Das passiert sonst noch in der Daily Soap

Doch nicht nur bei Emily und Paul geht es wild zu, sondern auch bei Sunny und Noah (Zeyin Aly). Gerade haben sich die beiden wieder versöhnt und genießen die gemeinsame Zeit. Sunny will ihrem Freund helfen, nachdem er seinen Krankenhausjob hingeschmissen hat, und fragt ihn nach seinen Zukunftsplänen. „Dich heiraten und um die Welt fliegen, ein bisschen reisen“, erklärt der Arzt daraufhin.

Anfangs lacht Sunny noch über seine Worte, doch dann geht Noah tatsächlich vor ihr auf die Knie und stellt ihr die Frage aller Fragen: „Willst du meine Frau werden?“ Damit überrumpelt er die Fotografin sichtlich. Wie wird Sunny wohl auf diesen überraschenden Heiratsantrag reagieren? Die Antwort darauf gibt es montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL zu sehen.