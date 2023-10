„Sommerhaus“-Vorfall hat Folgen: Krawall-Kandidaten fliegen noch aus weiterer Show

Von: Diane Kofer

Im „Sommerhaus der Stars“ kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Kandidaten. Der Vorfall hat Auswirkungen auf deren Karriere: Sie wurden auch aus einer anderen Show geworfen.

Bocholt – Das „Sommerhaus der Stars“ ist bekannt für Drama und Streit zwischen den Kandidaten. Wegen einer Spuck-Attacke ist Kubilay Özdemir (42) 2020 bereits aus der Sendung geflogen. Dieses Jahr kommt es aber zu einem Eklat, der alles toppt: Gleich vier Teilnehmer wurden wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung aus der Show geworfen. Und das hat nicht nur strafrechtliche Folgen – es könnte sich auch auf deren Karriere auswirken: Zwei von ihnen wurden bereits vom nächsten Format ausgeschlossen.

Noch sind die entsprechenden Szenen nicht bei „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen gewesen. Doch schon vor der Ausstrahlung ist klar, dass RTL Walentina Doronina (23), ihren Freund Can Kaplan (27) sowieso Gigi Birofio (24) und dessen Freundin Dana Feist (26) nach einem heftigen Streit aus der Show geworfen hat. Nach den Dreharbeiten ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft gegen die „Sommerhaus“-Teilnehmer. Doch die Gewalt-Vorwürfe haben weitere Folgen und könnten womöglich auch der Karriere der Reality-TV-Stars schaden: Sie verloren bereits den nächsten Job.

Gegenüber bild.de verrät Walentina, dass sie wegen des „Sommerhaus der Stars“-Vorfalls aus einer weiteren Sendung geflogen ist – genau wie Gigi, der sie und ihren Partner angeblich tätlich angegriffen hat. Die beiden hätten an der neuen Amazon-Prime-Show „The 50“ teilnehmen sollen – und waren bereits für die Dreharbeiten vor Ort. Walentina sei zu Ohren gekommen, dass auch Gigi angereist sei – und das, obwohl sie sicher war, dass das „Sommerhaus“-Drama intern bekannt war. „Wir wurden dann tatsächlich aus dem Format genommen, bevor die Show wirklich angefangen hat“, erzählt sie.

Amazon Prime wollte sich zu der Entscheidung gegenüber bild.de nicht äußern – da der Cast der Sendung bisher noch streng geheim ist. „Prime Video wird 2024 die Reality-Show ‚The 50‘ mit fünfzig der größten Reality-Stars Deutschlands zeigen. Die Aufnahmen fanden dieses Jahr in Frankreich statt. Bislang hat Prime Video noch keine Teilnehmer bekannt gegeben“, teilte ein Pressesprecher lediglich mit. Walentina schildert aber weiter, dass man sie vor dem Rauswurf zu dem Vorfall im Sommerhaus befragt hat.

„The 50“ – darum geht‘s!

In der neuen Reality-TV-Show „The 50“ sollen 50 Stars und Sternchen der Trash-TV-Szene gegeneinander in Challenges antreten und um den Jackpot von 50.000 Euro spielen. Das Format orientiert sich an dem französischen „Les Cinquante“ und wird so auch in einem Schloss in Frankreich gedreht. Bild.de spekulierte bereits über mögliche Teilnehmer und warf neben Walentina Doronina und Gigi Birofio auch Jenny Elvers, Giulia Siegel, Cora Schumacher, Jasmin Herren und Serkan Yavuz in den Raum.

