Forscher enthüllen: Wer gut aussieht bei „Höhle der Löwen“, kommt weiter

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Die Höhle der Löwen“ verhelfen Investoren neuen Unternehmern zum Erfolg. Einer neuen Studie zufolge spielt das Aussehen der Kandidaten dabei wohl eine große Rolle.

Köln – Wer sich den taffen Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ (montags um 20:15 Uhr bei VOX) stellt, braucht ein dickes Fell. Denn die Runde um Dagmar Wöhrl (68), Judith Williams (51) und Carsten Maschmeyer (63) stecken nicht in jede Idee, die ihnen in der Show präsentiert wird, auch gleich das große Geld. Wer sich den Traum von einem erfolgreichen Start-up oder Kassenschlagerprodukt erfüllen will, braucht eine klare Vision – oder zumindest ein gewisses Maß an Attraktivität, was Forscher nun herausgefunden haben.

„Verzerrende Effekte“: Laut Studie sind attraktive Kandidaten bei „Höhle der Löwen“ erfolgreicher

Eine Studie von Forschern der Uni Paderborn und der FH Aachen, über die kürzlich von der „Zeit“ berichtet wurde, hat einige sehr interessante Ergebnisse zu „Die Höhle der Löwen“ offenbart. So haben die Psychologin Livia Boerner und die Ökonomen Thomas Fritz und Bernd Frick alle zwölf Staffeln der Gründershow angeschaut (216 Stunden mit 636 Präsentationen) und festgestellt, dass weibliche Unternehmerteams in der Regel 30 Prozent weniger geboten bekommen als männliche Teams.

„Frauen bekommen im Vergleich weniger Vertrauen entgegengebracht und müssen in der Folge mehr Anteile abgeben oder mit weniger Kapital auskommen“, erklärt Livia Boerner der „Zeit“.

Neben einer Diskrepanz zwischen den Angeboten, die männlichen und weiblichen Kandidaten gemacht werden, habe die Studie außerdem ergeben, dass allgemein den Teilnehmern, die gut aussehen, schneller ein Deal geboten werde. Wie hoch oder niedrig dieser dann ausfällt, habe laut dem Ökonom Thomas Fritz aber trotzdem nichts mit Attraktivität zu tun: „Wenn es ans Portemonnaie geht, werden die Löwen sehr rational, manche verzerrenden Effekt verschwinden.“

Die erfolgreichsten Geschäftsideen bei „Die Höhle der Löwen“ Pony Puffn: Das praktische Gummi-Tool, mit dem man sich blitzschnell den perfekten Pferdeschwanz machen kann, hat die Drogeriemärkte hierzulande längst erobert und ist zu einem echten Badezimmer-Must-Have geworden. Ankerkraut: Seitdem die natürlichen Gewürzmischungen der Marke mit Sitz in Jesteburg 2016 in der Investoren-Show ihre Premiere feierten, können sie mittlerweile Millionen von Euro an Umsätzen verzeichnen. Happybrush: Zahnhygiene ist wichtig – das weiß jedes Kind. Die Bürsten von Happybrush, die mit Schall arbeiten, versprechen deshalb eine besonders gründliche Zahnreinigung – was dem Unternehmen seit seinem Auftritt im beliebten VOX-Format großen Erfolg beschert hat. (Quelle: gruender.de)

Wie viel zählt das Aussehen bei „Die Höhle der Löwen“? Dagmar Wöhrl spricht Klartext

Gegenüber „Bild“ wehrt sich Dagmar Wöhrl, die seit 2017 in der Jury von „Die Höhle der Löwen“ sitzt, gegen die Forschungsergebnisse. „Es überrascht mich, dass wir angeblich attraktive Gründerinnen und Gründer bevorzugen würden“, erklärt sie, betont aber, dass außer dem Produkt auch andere Faktoren wichtig wären. „Es zählen Empathie, Ausstrahlung, die Biografie der Person, die Leidenschaft für das Vorhaben. Ich muss wissen, ob derjenige für seine Sache brennt und das Gefühl haben, ich kann mit ihr oder ihm durch dick und dünn gehen.“

Eine Studie zu „Die Höhle des Löwen“ hat ein paar interessante Ergebnisse an den Tag gelegt. So scheint die Attraktivität der Kandidaten sehr wichtig zu sein, wenn es darum geht, wem ein Deal geboten wird. © RTL+/RTL/Bernd-Michael Maurer (Fotomontage)

Dass weiblichen Kandidaten bei „Die Höhle der Löwen" weniger geboten wird als männlichen, ist überraschend – dass Teilnehmer mit dem gewissen Etwas bessere Chancen haben, hingegen eher weniger. Schließlich kann bei einer TV-Produktion meist vor allem der punkten, der die richtige Ausstrahlung mit ans Set bringt. Indessen mussten alle Investoren lachen, als Ralf Dümmel bei „Die Höhle der Löwen" seine Gage verriet.