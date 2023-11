„Bauer sucht Frau“-Hofdame lässt sich Knoblauchknolle tätowieren

Von: Julia Cuprakowa

Die einen mögen Sushi, die anderen lieber Pizza oder Pasta – aber „Bauer sucht Frau“-Hofdame Laura übertrifft sie alle. Denn sie steht auf Knoblauch. Wie weit ihre Liebe zu der Heilpflanze geht, erfahren Sie hier:

Wie sehr man etwas lieben kann, zeigt die Hofdame von „Bauer sucht Frau“-Kandidat Stephan auf ihrem Instagram-Profil. Dort hat die junge Frau nämlich ein Foto von ihrem neuesten Tattoo veröffentlicht. Und was hat sich die Hofdame stechen lassen? Ganz klar: eine Knoblauchknolle. Schon in der ersten Folge machte Laura den Zuschauern klar, wie sehr sie Knoblauch mag und wohl auch seine heilende und gesunde Wirkung schätzt.

Nun hat sie allen Zuschauern, die an der Echtheit der Knoblauch-Liebe gezweifelt haben, bewiesen, dass hinter ihren Worten die reine Wahrheit steckt, wie echo24.de verrät.

Das Knoblauch-Tattoo hat sich die Hofdame übrigens erst stechen lassen, nachdem die Dreharbeiten zu „Bauer sucht Frau“ abgeschlossen waren. Am Montag (27. November) wird bereits die dritte Folge der Kuppelshow im Free-TV auf RTL ausgestrahlt.