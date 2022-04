Rapperin Loredana verliebt in Fußballprofi? Foto gibt Rätsel auf

Von: Mick Oberbusch

Rapperin Loredana an der Seite von Fußballer Edon Zhegrova © Instagram/Edon Zhegrova/Henning Kaiser/dpa

Rapperin Loredana zeigte sich auf Instagram jüngst an der Seite eines Profifußballers. Klar, dass sofort Spekulationen über einen neuen Freund laut wurden. Diese ließ die 26-Jährige bislang jedoch unkommentiert.

Berlin – Nachdem die Deutschrap-Szene besonders Anfang der 2000er Jahre vor allem von Männern regiert wurde, hat die Anzahl der Frauen in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Heute jubeln Fans Stars wie Haiyti, badmomzjay oder Shirin David zu – da wirkt die Rapperin Loredana schon fast wie ein „alter Hase“. 2018 feierte die gebürtige Schweizerin ihren Durchbruch, und hat seitdem satte drei Millionen Follower auf Instagram angesammelt.

Loredana zeigt sich auf Instagram mit Fußballprofi Edon Zhegrova – Fans spekulieren

Diese wunderten sich nun, als die Rapperin auf dem Instagram-Account des Fußballers Edon Zhegrova zu sehen war. Der 23-Jährige ist in Herford geboren und spielt aktuell für den französischen Erstligisten OSC Lille – und zeigte sich auf seinem Sozialen Kanal mit der Rapperin im Arm. Was bei Fans natürlich sofort wilde Spekulationen ob einer möglichen Beziehung lostrat.

Loredana zeigte sich auf Instagram mit Fußballprofi Edon Zhegrova – die Spekulationen gingen sofort los. © Instagram Edon Zhegrova

Hinweise, ob die beiden nun ein Paar sind, gab es jedenfalls keine – wobei es wenig verwundern dürfte, wenn Fans ausrasten, sobald die 26-Jährige einen neuen Mann an ihrer Seite präsentiert – in welchem Kontext auch immer. Im August verkündete sie via Social Media die Trennung von ihrem damaligen Ehemann und Musiker-Kollegen Mozzik (bürgerlich Gramoz Aliu).

So bleibt die brennende Frage der Follower, ob die Rapperin nun wirklich einen neuen Partner an ihrer Seite hat, unbeantwortet. Fans ihrer Musik dürfte dies jedoch ohnehin weniger wichtig sein als die Beantwortung der Frage, wann Loredana „mit einem neuen Hit“ um die Ecke kommt. Das wollen Fans in ihren Kommentarspalten nämlich regelmäßig wissen.

Diese Frage dürfte wahrscheinlich schneller beantwortet werden als die nach einem neuen Partner an der Seite der gebürtigen Schweizerin. Möglicherweise ja schon im kommenden Sommer. Im vergangenen hatte die Künstlerin noch andere Sorgen: Damals brachen im Juli zehn Einbrecher in die Unterkunft von Loredana ein. Verwendete Quellen: Instagram Edon Zhegrova, Instagram Loredana