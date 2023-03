„Hart aber Fair“ im freien Fall: WDR gibt Statement zu Louis Klamroth ab

Louis Klamroth hat seit seinem Antritt als Moderator von „Hart aber Fair“ nicht nur mit Kritik zu kämpfen. Auch die Quote der Sendung fällt stetig.

Dortmund – Seit Beginn seiner Karriere bei „Hart aber fair“ steht Moderator Louis Klamroth in der Kritik. Am Anfang wurde seine Beziehung zur Klimaaktivistin Luisa Neubauer bemängelt. Inzwischen geht es auch um die vergleichsweise niedrige Quote, berichtet RUHR24.

„Hart aber Fair“-Quote von Louis Klamroth ist deutlich niedriger als von Frank Plasberg

Am 13. März erlitt der Moderator einen echten Rückschlag. Die ARD-Sendung erreichte ihre niedrigste Reichweite als weniger als zwei Millionen Menschen um 21 Uhr einschalteten. Den Sprung über die Marke der drei Millionen Zuschauern schaffte Louis Klamroth bisher nicht.

Laut DWDL hat die Talkshow „Hart aber fair“ im Schnitt eine Quote von 2,67 Millionen Zuschauern. Die letzte Sendung von Frank Plasberg mit dem Thema „Ab in die Wüste – Wer freut sich auf die WM in Katar?“ erreichte hingegen eine Quote von 3,95 Millionen Zuschauern – ein deutlicher Rückgang also.

Einen direkten Zusammenhang zwischen dem neuen Moderator und der Einschaltquote sieht der produzierende Sender WDR allerdings nicht. Dazu äußerte sich ein Sprecher auf Anfrage der AZ in einem Statement (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

„Für uns ist es wichtig, unserem Publikum einen journalistisch fundierten und vielfältigen Debattenbeitrag zu aktuellen Themen zu bieten und damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Dass das Interesse der ZuschauerInnen und damit die Quoten hierbei auch einmal schwanken, kommt immer wieder vor und hängt oft vom Programmumfeld ab. Mit dem Start von Louis Klamroth sind wir sehr zufrieden“, heißt es.

Wegen „Hart aber Fair“-Sendung: Sportkommentator kritisiert Louis Klamroth auf Twitter

Kritik gab es zuletzt auch von Sportkommentator Rolf Fuhrmann. Er ist ebenfalls Moderator bei der ARD und somit ein direkter Kollege. Er meldete sich bei Twitter zu Wort und kritisierte seinen Kollegen mit den Worten: „Sorry, dieser Moderator ist eine Farce und Zumutung“. Der ausschlaggebende Grund ist die Sendung von Sonntag (19.03.). Dort ging es um das Thema „Energiepolitik“.

Der WDR ist zufrieden mit dem „Hart aber Fair“-Start von Louis Klamroth. © Thomas Kierok/WDR

In der Sendung entstand eine Diskussion unter anderem zwischen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Vize-Bundesvorsitzender Johannes Vogel (FDP), EU-Abgeordnete Monika Hohlmeier (CSU) und Bestseller-Autor Frank Schätzing über die Frage „Heizen, Dämmen, Autofahren: Öko-Umbau mit der Brechstange?“

Dazu schreibt Rolf Fuhrmann auf Twitter „Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass Leute, die sich die neuen Heizungen und Sanierungen nicht leisten können, sich jemanden suchen sollen, der das dann finanziert?“ Der Unmut über Louis Klamroth äußert sich somit längst nicht mehr nur über die Quote. Von Luisa Cramer.