„Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel stürzt von Balkon: „Hätte tot sein können“

Von: Florian Schwartz

Schock-Nachricht von Uwe Abel. Der „Bauer sucht Frau“-Star ist an seinem Geburtstag vom Balkon drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Dötlingen – Auf Instagram sorgt gerade ein Posting von Iris Abel (55) für Entsetzen bei „Bauer sucht Frau“-Fans. Der Beitrag zeigt ein Bild von Ehemann Uwe Abel (54), der in der Klinik liegt und vom Krankenbett aus ein beklemmendes Röntgenbild in die Kamera hält, das einen mit Nägeln zusammengeflickten Oberarmknochen zeigt. Nun verriet Iris, wie es zu dem schrecklichen Unfall kam.

„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel: Ihr Mann Uwe kam mit zahlreichen Knochenbrüchen in die Klinik

Der Unfall von „Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel soll sich bereits am 9. Dezember ereignet haben. „Er ist aus dem ersten Stock rund drei Meter tief gefallen“, erinnert Ehefrau Iris im Gespräch mit rtl.de an den Unglückstag. „Er ist auf dem Balkon ausgerutscht, wir haben dort einen Holzboden, der, wenn er nass wird, schweineglatt ist. Es war alles sehr unglücklich. Er hat das Gleichgewicht verloren und ist dann über das Geländer gefallen.“

Beim Sturz habe sich Bauer Uwe mehrfach den Oberarm in Richtung Schulter gebrochen. Bei dem Landwirt wurde in einer OP eine Platte mit zehn Schrauben eingesetzt. Zusätzlich hätte sich laut Iris der Landwirt beim Aufprall noch die Rippen gebrochen sowie die Lunge geprellt. Auch das Becken soll in Mitleidenschaft gezogen worden sein. „Ich bin aber froh, dass er noch lebt“, so Iris weiter. Sie weiß, welch schlimmes Schicksal ihrem Uwe erspart geblieben ist. „Er hätte tot sein können, wenn er nicht auf die Seite, sondern Kopf gefallen wäre.“

Nach Balkonsturz und OP: „Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel ist wieder daheim

Inzwischen hat Uwe Abel die Klinik wieder verlassen. Ein kleiner Lichtblick nach dem Schock der letzten Wochen. Der Unfall hatte sich zu allem Überfluss auch noch an Uwe Abels Geburtstag ereignet. Nun freut sich Ehefrau Iris umso mehr auf die anstehenden Feiertage. „Ich bin froh, dass wir wenigstens zusammen Weihnachten feiern können“, so die 55-Jährige.

Auch die Fans der beiden „Bauer sucht Frau“-Stars reagieren geschockt auf das mitleiderregende Instagram-Posting, das Iris mit den schlichten Worten „Mein armer Hase“ versehen hat. Im Kommentarfeld wird der Landwirt mit zahlreichen Genesungswünschen überschüttet. Viele Follower drücken dem 54-Jährigen die Daumen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt.

Iris und Uwe Abel gelten als absolutes Kult-Paar bei „Bauer sucht Frau". Dabei haben die beiden schon so einige Höhen und Tiefen miteinander erlebt.