Sportwagen zu klein: „Bauer sucht Frau“-Steffen lässt Kathrin am Bahnhof stehen

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Bauer sucht Frau“ will Steffen seine Hofdame Kathrin mit einem Sportauto abholen. Doch der Wagen ist zu klein für die beiden und Kathrins Koffer.

Landkreis Miltenberg – Einmal im Leben in einem Luxusauto mitfahren – diesen Traum will „Bauer sucht Frau“-Kandidat Steffen (42) seiner Kathrin (39) erfüllen, als er sie zur gemeinsamen Woche auf seinem Hof in Bayern abholt. Doch zu der romantischen Spritztour in seinem sündhaft teuren Gefährt kommt es nicht, denn es ist zu klein für die beiden und den Koffer. Das Ergebnis: Kathrin bleibt alleine am Bahnhof zurück.

Romantische Geste geht nach hinten los: Sportwagen von „Bauer sucht Frau“-Steffen ist zu klein

In der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“ (11. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL) steht für Steffen und Kathrin die Hofwoche an. Schon beim Treffen am Bahnhof will der Metzger bei seiner Auserwählten punkten und fährt in einem schwarzen Lamborghini vor. „Ich war richtig happy, dass Steffen mich mit dem Lamborghini abholt, ist halt nicht so ein Auto, das jeder fährt, das fällt natürlich richtig auf“, zeigt sich Kathrin sichtlich beeindruckt, „Da war ich schonmal sprachlos.“

Wie sich kurz darauf aber herausstellt, hat die Sache einen kleinen Haken, denn Kathrins Gepäck passt nicht in den recht engen Kofferraum der Edel-Karosse. „Ich hab geahnt, dass Frauen einen großen Koffer mit viel Gepäck dabei haben. Wie Frauen halt sind“, erklärt Steffen und Kathrin befürchtet schon: „Ich glaube, ich werde laufen müssen.“ Mit recht wenig Euphorie erklärt sie: „Er hat es tausendmal versucht, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, was natürlich nicht geklappt hat. Wie Männer halt so sind.“

„Bisschen unangenehm“: Steffen lässt Kathrin bei „Bauer sucht Frau“ am Bahnhof stehen

Da hat Steffen einen Geistesblitz: Der „Bauer sucht Frau“-Kandidat lässt seine Herzensdame am Bahnhof stehen und fährt erstmal den Koffer nach Hause, während Kathrin am Bahnhof auf ihn wartet – mitsamt den Blumen und dem Begrüßungs-Schampus. „Das war mir schon bisschen unangenehm, dass der Koffer in das Auto nicht passt und dass sie irgendwo fremd hinkommt und ich fahre erstmal den Koffer heim und dann hole ich sie ab“, erklärt der Landwirt, „Aber sie hat ja Vertrauen gehabt, dass ich gleich wieder da bin.“

Weil Steffens Sportwagen zu klein ist, muss Kathrin bei „Bauer sucht Frau“ am Bahnhof zurückbleiben. © Screenshot/RTL+/Bauer sucht Frau/Folge vom 11. Dezember 2023 (Fotomontage)

Nachdem Kathrin einsam am Bahnhof gesessen ist und sich die Zeit mit einem Glas Champagner vertrieben hat, trudelt Steffen schließlich ein und gabelt die Singlefrau auf. Die Startschwierigkeiten haben sie überwunden – einer erfolgreichen Hofwoche dürfte erstmal also nichts mehr im Wege stehen. Einen denkwürdigen Moment lieferte bei „Bauer sucht Frau“ derweil auch Siegfried, der bei Simone mit seinen fragwürdigen Tischmanieren für blankes Entsetzen sorgte. Verwendete Quellen: RTL+/Bauer sucht Frau/Folge vom 11. Dezember 2023