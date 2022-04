Frau völlig aufgelöst: „Bares für Rares“-Händler Steve verrät seinen emotionalsten Verkauf

Steffen „Steve“Mandel erinnert sich gerne an eine ganz bestimmte Geschichte in seiner Kunsthändler-Karriere zurück. Ein verschollener Anhänger wird bei ihm im Laden wieder entdeckt. Für ihn, wie auch für die Käuferin war es eine sehr bewegende und emotionale Geschichte - bei der viele Tränen flossen.

Köln - In jeder Folge „Bares für Rares“ (alle News zur ZDF-Sendung „Bares für Rares“ auf der Themenseite) gibt es emotionale, witzige und verblüffende Geschichten. Auch Steffen „Steve“ Mandel (68) erinnert sich immer wieder an eine Geschichte zurück, bei der eine Frau völlig aufgelöst bei ihm im Laden stand.

Name Steffen Mandel Geburtsjahr 1954 Beruf Kunsthändler und Musiker Bekannt durch Bares für Rares (ZDF)

„Bares für Rares“-Händler Steve Mandel wird bei einem Verkauf selbst ganz emotional

Der Kunsthändler betreibt einen eigenen Laden in Monschau in Nordrhein-Westfalen. Für ihn ist es ein ganz normaler Arbeitstag - bis plötzlich eine Frau am Schaufenster stehen bleibt und sich die Schmuckvitrine ansah, in der ein Anhänger lag.

„Ich hatte in einer Schmuckvitrine am Fenster einen Anhänger aus Silber, nicht besonders teuer, 120 Euro oder so was. Und sie sagte: „Den kenne ich, der ist von meiner Mutter“, so Steve. Daraufhin sagte der 68-Jährige, dass er diesen Anhänger ganz normal in der Stadt Jena gekauft hätte. Die Frau, die vor dem Kunsthändler stand, brach plötzlich in Tränen aus.

Die Dame war völlig aufgelöst, denn sie bestätigte dem 68-Jährigen, dass ihre Mutter ebenfalls aus Jena kam und der Anhänger ihr damals verloren gegangen ist. „Und auf irgendwelchen Umwegen ist er dann bei mir gelandet“, so Steve.

Welch wunderschöner Zufall. „Sie hat es dann auch gekauft, war völlig aufgelöst, ein riesen Drama und sie war überglücklich und hat geweint und geweint und geweint - und das rührt einen natürlich sehr“, fügte der Kunsthändler noch zu seiner emotionalen Geschichte hinzu.

