Nach Fremdgeh-Skandal: Peter Klein bricht sein Schweigen

Von: Sarah Wolzen

Abseits des Dschungelcamps spielten sich in dieser Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ dramatische Szenen ab: Iris Klein warf ihrem Mann Peter vor, sie mit Yvonne Woelke betrogen zu haben. Nun äußert sich Peter erstmals nach seiner Rückkehr.

Worms – Während sein Schwiegersohn Lucas Cordalis im Dschungelcamp um die Krone kämpfte, soll Peter Klein im Versace Hotel seine Ehefrau betrogen haben – das behauptet zumindest Iris selbst. Peter hat die Vorwürfe zunächst dementiert, zuletzt jedoch geschwiegen. Jetzt meldet sich der vermeintliche Ehebrecher mit einem Statement zurück.

Iris und Peter Klein treffen erstmals nach Fremdgeh-Vorwürfen aufeinander

Nachdem sie sich mehrere Wochen nicht gesehen hatten, trafen sich Iris und Peter Klein am Samstag (4. Februar 2023) in Worms, um sich endlich auszusprechen. Dabei soll es „sehr laut und impulsiv“ zugegangen sein. Während Iris sehr verletzt ist, habe Peter um seine Ehe gekämpft, heißt es vonseiten ihres Managements.

Nach Fremdgehskandal: Peter Klein bricht sein Schweigen

Offiziell geäußert hatte sich der Maler und Lackierer, von dem zwischenzeitlich vertraute Kuschelfotos mit Yvonne Woelke aufgetaucht waren, lange nicht. Bis jetzt – in seiner Instagramstory meldet sich Peter mit einem emotionalen Statement zurück.

Nach Dschungelcamp-Skandal: Peter Klein bricht sein Schweigen

„Hallo ihr Lieben“, wendet er sich direkt an seine Fans. „Ich habe mich jetzt einige Tage nicht gemeldet...bedingt der Situation in der ich mich gerade befinde, fällt mir dies echt schwer. Ich werde überhäuft mit Beleidigungen, Vorwürfen und Beschuldigungen, ohne dass ihr wisst, wie die Situation wirklich ist...ich werde mich zu gegebener Zeit dazu äußern...der Moment ist allerdings noch nicht gekommen.“

„Ich kann verstehen“, so Peter weiter, „dass ihr aufgrund der derzeitigen Informationen enttäuscht von mir seid und es macht mich sehr traurig, dass es so gekommen ist...was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber hinter jeder noch so dunklen Wolke verbirgt sich heller Sonnenschein...in guter Hoffnung sage ich bis bald.“

Ob die Ehe der Kleins endgültig am Ende ist, wie Iris mehrfach erklärt hat, oder doch noch Aussicht auf ein Happy-End besteht? Man darf gespannt bleiben.

Doch nicht nur Peter Klein hat sich gemeldet, auch seine vermeintliche Geliebte Yvonne Woelke hat sich in einem Interview zu der Klein-Krise geäußert. „Alle denken, sie wissen die Wahrheit“, so die Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila Rowe. Verwendete Quellen: instagram.com/peterklein_official