Erkan und Stefan verraten: So lief ihr Reality-Debüt im „Forsthaus Rampensau“

Von: Jonas Erbas

Als Erkan und Stefan wurden Florian Simbeck und John Friedmann Ende der 1990er bundesweit berühmt. Nun hat es das Duo ins Reality-TV verschlagen: Gemeinsam kämpfen sie im „Forsthaus Rampensau“ um den Sieg.

München – Kaum ist „Promi Big Brother“ vorbei, wartet auf eingefleischte Trash-TV-Fans schon das nächste große Realityformat: Mit „Forsthaus Rampensau Germany“ startet am Freitag (8. Dezember) beim Streamingdienst Joyn die erste Staffel des deutschen Ablegers der gleichnamigen, österreichischen Show. Die erinnert an eine Mischung aus „Die Alm“ (ProSieben) und „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL), denn auf einer Selbstversorger-Hütte in den Alpen kämpfen neun prominente Duos um ein Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro.

18 mehr oder minder berühmte Persönlichkeiten in ganz unterschiedlichen Konstellationen mischen mit, darunter Matthias Mangiapane (40) mit seiner Mama Dagmar (61), Jasmin Herren (44) mit ihrer neuen Liebe Philipp Bender (23) und Florian Simbeck (52) mit John Friedmann (52), bekannt als Erkan und Stefan. Für die beiden Komiker sind derartige Sendungen vollkommenes Neuland.

Nicht als Erkan und Stefan: Florian Simbeck und John Friedmann im „Forsthaus Rampensau“ dabei

Drei eigene Kinofilme haben die Münchner als Erkan und Stefan einst gedreht, nun geht es für das Comedy-Duo ins „Forsthaus Rampensau“ – allerdings nicht in ihren Paraderollen, sondern als sie selbst: Florian Simbeck und John Friedmann. Bei der Premiere des Joyn-Formats am 27. November beweisen die beiden, dass sie auch ohne Goldkette und Jogginganzug für gute Stimmung sorgen können. In der Welt der Realitystars scheinen sie bestens anzukommen: Es wird gelacht, gescherzt und gefeiert.

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die beiden nach einer jahrzehntelangen Karriere jetzt ihr erstes Realityformat drehen? „Uns wurde gesagt, man ist unter Beobachtung, aber mit nicht so vielen Unfreiheiten. Es wird unterhaltsam: weniger Finger in die Wunde, sondern wirklich Spaß haben“, verrät Florian Simbeck. Überzeugt habe die beiden, dass im „Forsthaus Rampensau“ vor allem Spiele im Vordergrund stehen sollten.

Streit und unbekannte Gesichter: Die Hürden der Erkan-und-Stefan-Stars im „Forsthaus Rampensau“

Doch bei Spiel und Spaß blieb es nicht. Denn auch den Erkan-und-Stefan-Darstellern zeigte sich das Realityshow-Business irgendwann von seiner hässlichen Seite: „Es gab Momente, wo es zu weit gegangen ist. Gewisse Dinge macht man einfach nicht“, deutet John Friedmann an.

Sein Kollege sieht das ähnlich: „Als Komiker achtet man ja auf Worte, auf Nuancen. Und wenn jemand einfach blöd daherredet, dann kann man nicht anders, als sagen: Entschuldige, stopp!“ Welche „Forsthaus Rampensau“-Szenen die beiden genau meinen, dürfen sie noch nicht verraten.

Als Erkan und Stefan bringen Florian Simbeck und John Friedmann seit Jahren die Massen zum Lachen – nun treten sie erstmals im Reality-TV, in der Joyn-Sendung „Forsthaus Rampensau Germany“, an. © Nadine Rupp/Joyn & mix1/Imago

Dass der anfängliche Frieden in der Hütten-WG nicht ewig andauern würde, sei ihnen schon früh bewusst geworden. Die Teilnehmer selber seien „sehr gut gecastet“ worden, lobt Florian Simbeck. Im „Forsthaus Rampensau“ träfen so „ganz verschiedene Charaktere“ aufeinander – eine interessante Erfahrung: „Man war live dabei, wie sich so ein Drehbuch selbst entwickelt hat.“

„Trash ist nicht gleich Trash“, stimmt ihm sein langjähriger Weggefährte zu und deutet damit an, dass die beiden durchaus zufrieden mit ihrem Reality-Debüt sind – wenngleich am Anfang erst einmal eine große Hürde stand, wie John Friedmann abschließend preisgibt: „Ich kannte keinen einzigen“, so der 52-Jährige über die anderen Teilnehmer. Seinem Begleiter ging das ähnlich: Er habe davor lediglich von Gina-Lisa Lohfink (37) gehört, die ehemalige GNTM-Teilnehmerin allerdings nicht erkannt.

Dass im Trash-TV nicht immer alles so läuft, wie geplant, zeigte sich auch bei „Promi Big Brother“: Eine Playback-Panne offenbarte dort Jürgen Milskis (60) echten Gesang. Verwendete Quellen: Interview mit Florian Simbeck und John Friedmann (geführt am 27. November 2023), Joyn-Pressemitteilung zu „Forsthaus Rampensau Germany“