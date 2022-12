Frühstücksfernsehen-Moderator wegen emotionalem Zuschauer Brief zu Tränen gerührt

Lukas Haunerland wird durch einen Brief emotional tief berührt. © SAT.1

Lukas Haunerland wird durch einen Brief emotional tief berührt. Denn er konnte durch seine Musik einem Rentner durch eine schwere Lebensphase helfen.

Der „Frühstücksfernsehen“-Sänger Lukas Haunerland sorgt für einen besonders emotionalen Moment im TV. Im SAT1-Frühstücksfernsehen kam es um 7 Uhr morgens zu einer Situation voller ergriffener Tränen. Ein ungewöhnliches Bild für die Zuschauer, welche vom Frühstücksfernsehen um diese Uhrzeit eher den lustigen, singenden Haunerland erwartet hätten. Stattdessen kommt es ganz anders.

Die Moderatorin Marlene Lufen (52) verkündete zum Erstaunen der Zuschauer: „Wir haben heute Morgen schon bitterlich geweint“. Damit bezog sie sich auf einen Beitrag, der prompt folgte und laut ihr „wohl schönste Beitrag dieses ganzen Jahres geworden“ ist. In dem Beitrag ist der Rentner Hans zu sehen, der gesteht: „Der Lukas war einfach der Junge, der ich sicherlich vielleicht auch mal sein wollte. Der ich innerlich vielleicht war, aber nicht sein konnte, weil die Umstände anders waren damals.“

So kam es zu dem Besuch bei Rentner Hans

Der Rentner wandte sich mit einem Brief an Musiker Lukas Haunerland. Darin schilderte er, dass er ihn im Frühstücksfernsehen gesehen hat. Daher entdeckte Hans mit 96 Jahren seine neue Leidenschaft Klavier zu spielen. Ein Glück für Hans, denn dadurch hat er nun nicht nur ein spaßiges neues Hobby – Sondern konnte eine sehr schwere Lebensphase überwinden. Als Lukas Haunerland den Brief erhielt, wollte er sofort den Absender besuchen. Daraufhin folgt auch ein Besuch des Rentners im Studio des Sat1-Frühstücksfernsehens. Dort spielt Hans dann natürlich auch Klavier und Lukas Haunerland meint: „Sie haben mich auch inspiriert“. Der Musiker komponierte sogar ein neues Lied namens: „Hans“.