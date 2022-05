„Fühle mich wie zu Hause“: Malik Harris‘ ESC-Bühnenbild von seinem alten Musikstudio inspiriert

Von: Stella Rüggeberg

Malik Harris fühlt sich dank Bühnenbild auf der ESC-Bühne „wie zu Hause“ © Privat / Mario Hanousek & dpa | Jens Büttner

Feuer, Regen oder Schnee: Das Bühnenbild beim Eurovision Song Contest sorgt immer wieder für neue Überraschungen. Malik Harris hat sich für seinen Auftritt ein gemütliches Bühnenbild gewünscht, welches sein altes Musikstudio widerspiegelt.

Turin, Italien - Der Eurovision Song Contest 2022 (hier alle ESC-News auf der Themenseite) läuft auf Hochtouren. Auch Malik Harris durfte seinen Song „Rockstars“ bereits zum Besten geben. Besonders an seinem Auftritt, ist das aufwendige Bühnenbild, welches einem Musikstudio ähnelt. Im Interview mit IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek verrät Malik, das Bühnenbild wurde von seinem alten Musikstudio inspiriert.

ESC-Sänger Malik Harris wohnte lange Zeit im Musikstudio

Auf die Frage, was man sich von Malik Harris Performance (hier alle Länder, die am ESC 2022 teilnehmen) erwarten kann, antwortet der 24-Jährige im Interview mit IPPEN.MEDIA: „Es ist auf jeden Fall sehr intim, was mir sehr wichtig war. Was die Inszenierung betrifft, haben wir es hinbekommen, mein Studio auf die Bühne zu bringen“, so Malik Harris.

IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek (rechts) traf ESC-Finalisten Malik Harris zum Interview © Mario Hanousek

Darüber hinaus offenbart er unserem Reporter: „Ich habe lange im Musikstudio gewohnt, ich hatte da ein Sofa, eine Küche und habe da gepennt“. Dies wollte er auf der ESC-Bühne widerspiegeln. Mit einem großen Teppich und vielen Instrumenten schafft er eine gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre.

Malik Harris fühlt sich dank gemütlichen Bühnenbild wie zu Hause

„Ich bin jeden Morgen aufgewacht und hatte Perserteppiche, Flügel und Drumset um mich herum und genau diese Szenerie haben wir jetzt auf die Bühne gebracht. Ich steppe auf diese gigantische Bühne vor zigtausend Menschen und fühle mich trotzdem wie zu Hause“, so Malik weiter. Ein großer Vorteil für den Sänger, sich auf der riesigen Bühne vor 200 Millionen Menschen wie zu Hause zu fühlen.

Hinter den Kulissen: So viele Menschen braucht es, um die Bühne, eine Art Wohnzimmer und Musikstudio, für Deutschlands Malik Harris herzurichten. Zwischen den Songs haben die Bühnenarbeiter nur knapp 45 Sekunden alles ab- und aufzubauen. © Privat / Mario Hanousek

Während der Performance gibt es für Malik Harris viel Applaus. Wie seine Chancen auf den Sieg stehen, kann man in unserem ESC-Finale Liveticker nachverfolgen. Viele Fans haben jedoch die Befürchtung, dass es für Deutschland auch dieses Jahr im ESC nicht besonders rosig aussieht. Verwendete Quellen: Interview von Mario Hanousek mit Malik Harris