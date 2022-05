„Fühlt sich richtig an“: Bei Kampf der Realitystars knistert es zwischen Yeliz Koc und Paco heftig

Von: Alica Plate

In der siebten Folge von „Kampf der Realitystars“ knistert es gewaltig! TV-Star Yeliz Koc bandelt mit Paco an. Dabei gehen die beiden ganz schön auf Tuchfühlung.

Phuket, Thailand - Ist Yeliz Koc (28) nach der Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht (30) etwa wieder verliebt? Immerhin bandelt sie in der aktuellen Folge der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ (Alle Folgen 2022 kostenlos in der Mediathek bei RTL+ ansehen) ganz schön mit Konkurrent Paco an. Die beiden flirten nicht nur was das Zeug hält, sondern tauschen auch noch Zärtlichkeiten aus - für viele Mitstreiter zu viel des Guten.

Name Yeliz Koc Geboren 03. November 1993 in Hannover Bekannt durch\t Der Bachelor (2008) Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht trennten sich während der Schwangerschaft

Im Oktober 2021 wurden Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht zum ersten Mal Eltern. Doch die Beziehung der beiden überstand nicht einmal die Schwangerschaft. Noch bevor ihre Tochter Snow Elanie das Licht der Welt erblickte, trennten sich die beiden TV-Stars.

Eine Trennung, die anschließend eine heftige Schlammschlacht mit sich zog. Dabei mischten nicht nur Yeliz und Jimi mit, sondern auch die Familie des 30-Jährigen. Doch davon möchte sich die hübsche Brünette nicht mehr unterkriegen lassen und scheint nun sogar wieder offen für einen neuen Partner an ihrer Seite zu sein.

Yeliz und Paco schlafen bei „Kampf der Realitystars“ bereits zusammen © RTLZWEI

Kampf der Realitystars: Yeliz Koc mischt die Runde auf

Seit Kurzem mischt Yeliz Koc bei der diesjährigen Ausgabe der TV-Show „Kampf der Realitystars“ (Alle Kandidaten und die Moderatorin 2022) mit. Dabei fährt sie nicht wie die anderen Teilnehmer ihre Krallen aus, um sich das Preisgeld von satten 50.000 Euro zu angeln, sondern versucht sich mit einer Romanze Sendezeit zu verschaffen.

Denn die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin bandelt in der Folge vom 25. Mai mächtig mit Paco an und scheint dabei schon kurz nach ihrem Einzug hin und weg von ihm zu sein. Wird aus den beiden etwa ein neues Liebespaar?

„Fühlt sich richtig an“: Bei Kampf der Realitystars knistert es zwischen Yeliz Koc und Paco heftig

Bei „Kampf der Realitystars“ wird derzeit gekuschelt was das Zeug hält. Denn Yeliz und Paco scheinen kaum die Hände voneinander lassen zu können. Das entgeht auch ihren Mitstreitern nicht. „Paco und Yeliz - kommen beide aus einem Dating-Format und machen hieraus ein Dating-Format“, scherzt Mitstreiter Malkiel.

Doch auch Yeliz selbst macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich bestens verstehen. „Ich bin ja echt noch nicht lange hier und dafür sind wir schon sehr weit. Das war natürlich nicht mein Plan (...). Ich sag auch immer wieder, es kann auch sein, dass es nicht richtig ist mit Paco, aber es fühlt sich richtig an“, so der TV-Star im Gespräch mit RTL2. Doch ob diese Romanze auch nach dem TV-Format Chancen hat - wir sind gespannt!

„Teufel ist zurück“ bei Kampf der Realitystars: Alle rausgewählten Kandidaten sind wieder da

Doch das ist nicht die einzige Überraschung auf die sich die Zuschauer am 25. Mai freuen dürfen. Denn in der siebten Folge von „Kampf der Realitystars“ sind plötzlich alle rausgewählten Kandidaten wieder da. Verwendete Quellen: RTL+/Kampf der Realitystars.