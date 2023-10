Eric Sindermann sicher: Dieses „Sommerhaus“-Paar führt eine Fake-Beziehung

Von: Melanie Habeck

Im „Sommerhaus der Stars“ kämpfen die Kandidaten um den Titel „Promipaar des Jahres“. Experte Eric Sindermann bezweifelt jedoch, dass wirklich alle teilnehmenden Duos eine Liebesbeziehung führen.

Berlin – In der diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Staffel geraten nicht nur die Konkurrenten lautstark aneinander, auch bei den Paaren fliegen mächtig die Fetzen. Einige Streitigkeiten sorgen sogar dafür, dass die Fans des Realityformats Zweifel an der Echtheit der Beziehung hegen. „Sommerhaus“-Experte Eric Sindermann (35) teilt im IPPEN.MEDIA-Gespräch diese Vermutung: Ein Duo ist seiner Meinung nach gar kein Liebespaar.

Nur für Show im „Sommerhaus“? Eric Sindermann zweifelt an Echtheit eines Paares

Bereits vor einigen Tagen rückte die bereits ausgeschiedene „Sommerhaus“-Kandidatin Edith Stehfest (28) das Thema Fake-Beziehungen in den Fokus, nun gibt auch Eric Sindermann seine Expertenmeinung zu dem Thema ab. Der „Sommerhaus“-Star von 2022 ist sich sicher: Er hat bereits entlarvt, welches Paar nur zur Show an dem Realityformat teilnimmt. „Für mich sind Tim Toupet und seine Freundin ein sehr fragwürdiges Paar. Man spürt keine Liebe, Nähe oder Vertrautheit zwischen ihnen. Ich denke, die beiden sind nur im Haus, um bei der Show dabei zu sein“, erklärt er auf IPPEN.MEDIA-Anfrage.

Es ist nicht das erste Mal, dass an der Echtheit der Beziehung von Tim Toupet (51) und Carina Crone (33) gezweifelt wird. Der Schlagersänger wehrte sich bereits gegen diese Unterstellung – und schwärmte als Reaktion in den höchsten Tönen von seiner Partnerin. „Sie ist ein sehr lieber Mensch von innen und sieht natürlich toll aus. Wir lachen viel und haben oft die gleiche Einstellung gegenüber Dingen“, erläuterte er im Bild-Interview.

„Keine intakte Beziehung“: Auch für weiteres „Sommerhaus“-Paar hagelt es Kritik von Eric Sindermann

Eric Sindermann übt allerdings nicht nur an Tim Toupet und Carina Crone Paar-Kritik: Auch Ricarda Raatz (31) und Maurice Dziwak (25) führen seiner Meinung nach keine gesunde Partnerschaft. Insbesondere ein Moment machte den Ex-Kandidaten stutzig: Ricarda deutete in einem „Sommerhaus“-Spiel an, dass sie und Maurice seit geraumer Zeit keine Zärtlichkeiten mehr austauschen würden. „Das ist keine intakte Beziehung“, fällt Eric sein Expertenurteil.

Seit seiner eigenen Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ schaut Eric Sindermann mit einem echten Expertenblick auf das Realityformat. Für ihn ist klar: Ein Kandidaten-Duo der aktuellen Staffel ist überhaupt kein Paar. © RTL+ & IMAGO / Future Image

Tatsächlich ist mittlerweile bekannt, dass bei dem Reality-Paar nach den Dreharbeiten der „Sommerhaus“-Fluch zuschlug. Auf Instagram sprach Ricarda Raatz kürzlich über die konkreten Gründe für ihr Beziehungsaus mit Maurice Dziwak. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA, Bild