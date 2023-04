„Für einen fu**ing Euro“: Serkan Yavuz bekommt geringste „Kampf der Realitystars“-Gage aller Zeiten

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Für Serkan Yavuz geht ein Traum in Erfüllung. Um endlich an „Kampf der Realitystars“ teilnehmen zu können, begnügt er sich mit der kleinsten Gage aller Zeiten.

Phuket, Thailand - Am 12. April ist endlich wieder so weit: Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ feiert Premiere. Mit dabei ist auch Serkan Yavuz (30), für den RTL2 scheinbar nicht besonders tief in die Tasche greifen musste.

Kampf der Realitystars: Serkan Yavuz erfüllt sich großen Traum

Er ist bekannt aus Liebesformaten wie „Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“ und „Prominent getrennt.“ Bei „Bachelor in Paradise“, einem Ableger der beliebten RTL-Kuppelshow, in dem bisher erfolglose Singles noch einmal auf Brautschau gehen dürfen, fand Serkan Yavuz dann endlich in Samira Klampfl die große Liebe. Im Mai 2022 krönte die Geburt von Tochter Nova das Glück der beiden TV-Sternchen. Nun geht für Serkan ein weiterer großer Traum in Erfüllung.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Denn der gebürtige Regensburger gehört zu den aktuellen Kandidaten von „Kampf der Realitystars.“ Jahrelang hatte er um darum gekämpft, an der Reality-Show teilnehmen zu dürfen, jetzt hat er tatsächlich die Chance, in die Fußstapfen von Kevin Pannewitz, Loona und Elena Miras zu treten, „Realitystar 2023“ zu werden und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro abzusahnen.

Bekommt Serkan Yavuz wirklich die geringste „Kampf der Realitystars“-Gage aller Zeiten? © IMAGO / Horst Galuschka & RTL2

Bekommt Serkan Yavuz die geringste „Kampf der Realitystars“-Gage aller Zeiten?

Und das könnte der junge Familienvater gut gebrauchen, denn bei seiner Gage scheint er nicht besonders gut verhandelt zu haben. Er sei Fan der ersten Stunde und habe sich schon drei Mal erfolglos für die Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ beworben, so Serkan im Interview mit rtl.de.

Früher habe er sich immer gefragt: „Wie hat es diese Pappnase da reingeschafft - vor mir?“ Damit der Erfüllung seines großen Traumes diesmal nichts in die Quere kommt, hat sich Serkan etwas ganz besonderes einfallen lassen. „Diesmal zieh ich mein letztes Ass aus dem Ärmel“, so der 30-Jährige und verrät: „Ich mach das für einen fu**cking Euro, Alter!“ Damit dürfte ihm zumindest die niedrigste Gage in der Geschichte von „Kampf der Realitystars“ sicher sein.

Kampf der Realitystars: das sind die bisherigen Gewinner 2020: Kevin Pannewitz, Fußballspieler 2021: Loona, Sängerin 2022: Elena Miras, Realitystar

Wer es nicht abwarten kann zu erfahren, wer „Realitystar 2023“ geworden ist, kann sich hier spoilern: Wegen des jüngsten Skandals um Michael Wendler wurde der „Kampf der Realitystars“- Sieger schon verraten. Verwendete Quellen: rtl.de