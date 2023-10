Schockmoment bei „The Voice“: Kandidat entsetzt mit Bühnenpanne

Von: Diane Kofer

Bei „The Voice of Germany“ sind die Battles in vollem Gange. Doch beim Duell zwischen zwei Kandidaten kommt es zu einem großen Patzer, der das Herz von Coach Shirin David kurz aussetzen lässt.

Berlin – Für Talente und Coaches wird es bei „The Voice of Germany“ richtig ernst – denn seit der vergangenen Woche laufen die Battles. Am Donnerstagabend (26. Oktober 2023) traten Lorenz Haase (22) und Finja Bernau (20) an. Doch ihre Performance sorgte zunächst nicht für Jubel, sondern für einen heftigen Schockmoment. Coach Shirin David (28) litt nach einem Bühnenpatzer mit.

Panne auf der Bühne: „The Voice of Germany“-Kandidat sorgt für Entsetzen bei Shirin David

Die Coaches Bill (34) und Tom (34) Kaulitz haben den Fans in ihrem Podcast einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von „The Voice of Germany“ gegeben. Dabei kam heraus: Das Publikum im Studio war oft ziemlich genervt von den Tokio-Hotel-Zwillingen und ihrer Kollegin Shirin David. Den Zuschauern zu Hause blieben diese Eindrücke verwehrt – dafür werden sie jetzt Zeugen einer heftigen Bühnenpanne. Beim Auftritt von Lorenz Haase und Finja Bernau kommt es zu einer Panne, die das Herz ihres Coaches kurz stehen bleiben lässt.

„Ich will eine Riesenschau“, fordert Shirin David, bevor ihre Talente Lorenz und Finja die Bühne betreten. Doch direkt zu Beginn kommt es zum Schockmoment. Rapper Lorenz, der eigentlich mit seiner coolen und lässigen Art punktet, vergisst seinen Text. Mehrere Sekunden, die ihm wohl wie eine Ewigkeit vorkommen, hat er einen Totalaussetzer und weiß nicht weiter. Der Musiker fasst sich an den Kopf und schaut fassungslos zu Shirin David. Auch ihr Blick zeigt: Sie ist schockiert und leidet förmlich mit.

Neue Regeln in den „The Voice“-Battles Am 20. Oktober 2023 haben die Battles bei „The Voice of Germany“ gestartet – erstmals müssen sich die Coaches nicht für ein einziges Talent entscheiden, sondern können mehrere Kandidaten mitnehmen. Allerdings gibt es einen Haken: In einem anderen Battle müssen sie eine solche Entscheidung dann ausgleichen – und alle Sänger nach Hause schicken. Quelle: sat1.de

Texthänger bei „The Voice of Germany“: Shirin David ist „kurz gestorben“

Mit der Unterstützung seiner Konkurrentin Finja schafft es der Hip-Hop-Fan aber doch noch, sich zu fangen und abzuliefern. „Du hast krass weitergemacht“, lobt sein Coach nach dem Auftritt, muss aber zugeben: Sie hat kaum noch mit dem Comeback gerechnet. „Ich bin ganz kurz gestorben. Ich dachte, wir sind noch in den Proben und wollte abbrechen“, erzählt sie. Die Musikerin sei total stolz auf den Nachwuchskünstler: „Du warst kurz raus, aber bist sofort wieder reingegangen. Du hast wie selbstverständlich weitergemacht. Das ist ein Performer.“

Lorenz Haase vergisst im „The Voice of Germany“-Battle seinen Text und scheint zunächst nicht mehr in die Performance hineinzufinden. Coach Shirin David leidet mit dem Rapper. © Screenshot: The Voice of Germany/ ProSieben, Sat.1 (Fotomontage)

Auch von Ronan Keating (46) folgt eine Lobeshymne auf den Schock. „Wieder aufs Pferd aufzusteigen, ist das Wichtigste“, gibt er mit auf den Weg. Doch schafft es Lorenz trotzdem in die nächste Runde? Seine Freunde hinter der Bühne haben zunächst Zweifel. Umso größer ist die Freude, als Shirin David tatsächlich verkündet: Sie nutzt die neue „The Voice of Germany“-Regel und lässt beide weiter.

Beim Thema Quoten gab es zu Beginn der Staffel hingegen weniger Grund, zu jubeln. Die Einschaltquoten waren zum Teil katastrophal. Nach dem Quoten-Desaster schaffte „The Voice of Germany“ im Oktober aber eine Überraschung gegen den „Tatort“ und „Stern TV“. Verwendete Quellen: The Voice of Germany/ ProSieben