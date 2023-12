Im September gefilmt: Für Hans Sigl war Silvestershow-Aufzeichnung komisch

Drucken Teilen

„Der Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl ist dieses Jahr in der ARD-Silvestershow zu Gast. Dass diese bereits im September aufgezeichnet wurde, war für ihn eine ungewöhnliche Erfahrung.

Hamburg - Am Freitagabend (15. Dezember) war „Der Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl (54) in der „NDR Talk Show“ zu Gast. Moderatorin Barbara Schöneberger (49) lenkte das Gespräch auf die Aufzeichnung der ARD-Silvestershow, die bereits im September stattfand – was für Hans Sigl offenbar ein skurriles Erlebnis war. Er berichtet, wie die Aufzeichnung ablief und was für eine Herausforderung es unter Umständen darstellen kann, dass das Timing beim Countdown am Ende auch sicher stimmt.

Hans Sigl verrät: So läuft die Aufzeichnung der ARD-Silvestershow im September ab

Hans Sigl, der bereits verraten hat, wie es für den „Bergdoktor“ in Staffel 17 weitergeht, war dieses Jahr bei der Aufzeichnung der Silvestershow schon zum zweiten Mal dabei. „Du bist da in Offenburg und da sind 3000 wahnsinnige Motto-Party-Freaks. Die lieben Silvester“, erzählt er von seinen Erlebnissen. Dann laufe die Show, es komme der Countdown und das Licht gehe wieder an. „Und der hinter der Bühne sagt dann: ‚Frohes Neues!‘. Du glaubst es an dem Abend wirklich und das ist richtig toll.“

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Die Aufzeichnungen werden danach dann so geschnitten, dass das Ende des Countdowns in der Show mit Mitternacht zusammenfällt, wenn die Sendung um 20.15 Uhr beginnt. Dass dabei trotz aller Vorbereitung auch etwas schiefgehen kann, musste Hans Sigl im vergangenen Jahr erleben. Denn 2022 verstarb der emeritierte Papst Benedikt XVI. an Silvester.

ARD-Silvestershow: Hans Sigl erklärt skurrilen Übergang 2022

„Dann hat die ARD einen ‚Brennpunkt‘ gemacht“, berichtet der Schauspieler von dem damaligen Dilemma. Denn nun hätte die Länge der Silvestershow nicht mehr gestimmt, wenn sie erst danach auf Sendung gegangen wäre. Doch die Vorgehensweise war offenbar eine andere: „Das läuft ja dann parallel quasi“, erklärte der „Bergdoktor“-Darsteller, wie es zu einem skurrilen Übergang nach der tragischen Todesmeldung kam. „Und dann geht der ‚Brennpunkt‘ zu Ende und dann startet quasi die Silvestershow und dann kommt die Spider Murphy Gang mit ‚Sperrbezirk‘.“

„Der Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl ist dieses Jahr in der ARD-Silvestershow zu Gast. Dass diese bereits im September aufgezeichnet wurde, war für ihn eine ungewöhnliche Erfahrung. © Screenshot / NDR / „NDR Talk Show“ & Screenshot / NDR / „NDR Talk Show“

Auf die Frage, warum die Sendung überhaupt aufgezeichnet wird, hat Barbara Schöneberger die passende Antwort parat: „Du kriegst da heute keinen mehr am 31.12.“. „Außer das ZDF“, ergänzt Sigl. Wie Hans Sigl sich in der Silvestershow geschlagen hat, können die Zuschauer dann vor dem Jahreswechsel verfolgen. Auch die neue „Bergdoktor“-Staffel hat Hans Sigl kürzlich abgedreht – unter „schwersten Bedingungen“. Verwendete Quellen: NDR / „NDR Talk Show“