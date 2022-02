Für „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross erneut auf Newcomer-Suche

Am 12. Juni kehrt Stefan Mross mit „Immer wieder sonntags“ und zwölf neuen Folgen seiner ARD-Sendung zurück. Auch die Sommerhitparade ist erneut fester Bestandteil der Show. Deswegen begibt sich der 46-jährige Moderator nun auf die Suche nach verheißungsvollem Schlager-Nachwuchs.

Rust - Für Schlagerfans ist auch 2022 in den warmen Monaten die sonntägliche Vormittagsunterhaltung gesichert: Stefan Mross (46) präsentiert aus dem Europapark ab dem 12. Juni ein Dutzend neue „Immer wieder sonntags“-Episoden (alle Informationen zur Schlagershow auf der Themenseite). Dort soll bei der Sommerhitparade einmal mehr ein verheißungsvolles Nachwuchstalent gefunden und abschließend zum Sieger gekrönt werden, wie tz.de berichtet.

Immer wieder sonntags ARD-Schlagershow Erstausstrahlung 1995 Moderator Stefan Mross (seit 2005) Episoden 301 und 25 Best-of-Folgen in 25 Staffeln

Stefan Mross bekommt neue „Immer wieder sonntags“-Kulisse – Schlagerstar zeigt sich gerührt

Bei „Immer wieder sonntags“ steht 2022 eine große Veränderung an: Stefan Mross‘ ARD-Schlagershow zieht um – der Europapark bleibt dem 46-jährigen Trompeter und Moderator als Kulisse dennoch erhalten.

Da der Freizeitpark im baden-württembergischen Rust mehr Platz für eine neue Achterbahn braucht, bekommt die Sendung nur einen Steinwurf entfernt ein neues Set: „Ich hatt‘ ziemlich Pipi in den Augen, wie ich hier reinkam und diese Riesenarena gesehen habe“, erklärte der Showmaster bei der Grundsteinlegung. In Sachen Unterhaltung möchte man, trotz des Standortwechsels, allerdings an die bisherigen Folgen nahtlos anknüpfen.

„Immer wieder sonntags“-Sommerhitparade kehrt zurück – Stefan Mross postet Teilnahmebedingungen

Deswegen präsentiert Stefan Mross auch 2022 bei „Immer wieder sonntags“ die Sommerhitparade, in welcher der (noch) unbekannte Schlagernachwuchs wie immer die Chance bekommt, sich zwischen den alteingesessen Star-Gästen einen Namen zu machen. 2021 gewann der Schweizer Simon Broch (27) den Newcomer-Wettbewerb und wurde mit seinem Gute-Laune-Ohrwurm „Etwas Sommerglück“ zum Dauergast im Europapark.

Nun bekommen neue Hobby-Sänger die Möglichkeit, ihm dies gleichzutun. Stefan Mross veröffentlichte in den sozialen Netzwerken jüngst einen Aufruf, in dem er sich an potenzielle Newcomer wandte. Mitmachen kann grundsätzlich jeder – einige Teilnahmebedingungen gibt es dennoch: So müssen die Kandidaten mindestens 14 Jahre alt sein, zuvor keine großen TV-Shows absolviert haben und lediglich mit eigenen Hits – also keinen Coverversionen – auftreten.

Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ kehren zurück – Schlagershow mit vielen Highlights

Zur Erinnerung: Wer die Sommerhitparade gewinnt, entscheiden die „Immer wieder sonntags“-Zuschauer per Telefonabstimmung. Der Gewinner muss sich dann in der nächsten Sendung direkt einem weiteren Konkurrenten stellen. Im Finale wird dann der Sommerhitkönig oder die -königin gekürt.

Zur neuen Saison der ARD-Show wird Stefan Mross allerdings nicht nur junge Schlager-Talente, sondern auch berühmte Branchenkollegen begrüßen. Außerdem werden wohl auch wieder das Show-Maskottchen – der sprechende Holzwurm Willi –, der Tüftler Konrad Stöckel (44) mit seinen schrägen Experimenten oder das Schlagerquiz als feste Bestandteile der Sendung zurückkehren.

Dämpfer für Fans von Schlagerstar Florian Silbereisen: Feste-Shows frühestens ab Sommer

Während „Immer wieder sonntags“ mit dem 12. Juni bereits ein Startdatum hat, müssen sich die Fans der „Feste der Volksmusik“-Reihe mit Florian Silbereis noch ein wenig gedulden: Wie die ARD mitteilte, sollen dessen Schlagershows erst im Sommer wieder anlaufen.

