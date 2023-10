Floppte im TV komplett: Fernsehpreis für Kaulitz-Zwillinge irritiert RTL-Zuschauer

Von: Elena Rothammer

Bill und Tom Kaulitz gingen im Mai mit ihrer Show „That‘s my Jam“ an den Start. Obwohl sie kurz darauf schon wieder aus dem RTL-Programm flogen, gab es nun den Deutschen Fernsehpreis – sehr zur Irritation der Zuschauer.

Köln – Mit der Musik-Gameshow „That‘s my Jam“ wollten Bill (34) und Tom Kaulitz (34) vor rund vier Monaten die deutsche TV-Welt erobern. Nach nur drei Folgen wurde das Format der Tokio-Hotel-Stars auf RTL jedoch wieder eingestellt und lief nur noch auf dem Streamingdienst RTL+. Trotz der Pleite wurde die Sendung nun mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die Zuschauer können diese Entscheidung nicht verstehen.

Trotz TV-Pleite: „That‘s my Jam“ von Bill und Tom Kaulitz besiegt „Giovanni Zarrella Show“ und Joko

Während Barbara Schöneberger (49) durch Abwesenheit glänzte und stattdessen Hans Sigl (54) als Stellvertreter schickte, waren Bill und Tom Kaulitz sehr wohl beim Deutschen Fernsehpreis vor Ort. Nach der TV-Klatsche für „That‘s my Jam“ hatte wohl niemand mit einem Sieg der Zwillinge gerechnet – doch es kam ganz anders.

In der Kategorie „Beste Unterhaltungsshow“ konnte „That‘s my Jam“ die Jury überzeugen und Tom und Bill Kaulitz wurde die Trophäe überreicht. Damit setzten sie sich gegen die Formate „Wer stiehlt mir die Show?“ von und mit Joko Winterscheidt (44) und „Die Giovanni Zarrella Show“ durch. Dabei hatten die beiden Konkurrenz-Formate bislang durchaus eine solide bis sehr gute Quote erbracht – ganz im Gegensatz zu „That‘s my Jam“.

Deutscher Fernsehpreis 2023 – die wichtigsten Preise im Überblick Ehrenpreis der Stifter: Michael „Bully“ Herbig (55)

- Beste Schauspielerin: Jella Haase

- Bester Schauspieler: Philip Froissant (29)

- Beste Moderation: Barbara Schöneberger (49)

- Beste Comedy-Serie: „King of Stonks“

- Beste Comedy Late Night: „TV Total“

- Beste Unterhaltung Reality: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

- Bester Mehrteiler: „Der Schwarm“

- Beste Doku-Serie: „The World’s Most Dangerous Show“

- Beste Sportsendung: „FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022“

- Bestes Factual Entertainment: „Zum Schwarzwälder Hirsch“

Kaulitz-Zwillinge gewinnen Deutschen Fernsehpreis: Zuschauer können es nicht verstehen

Auf Social Media konnte kaum einer diese Entscheidung nachvollziehen. „Aha… Ich fand’s ehrlich gesagt auch nicht soooo schlecht. Nur komisch, ‚That‘s my Jam‘ hat halt keine Quote gebracht und wurde direkt wieder zu RTL+ verbannt“, schrieb ein Zuschauer auf X, ehemals Twitter. „Die Show wurde schnell abgesetzt. Also hätte ich gerne gewusst, nach welchen Vorgaben die Jury gewertet hat“ und „Wie kann 'ne Show gewinnen, die abgesetzt wurde?“, wunderten sich weitere.

Schon nach drei Folgen flog „That‘s my Jam“ wieder aus dem TV-Programm. Dennoch wurde die Show von Bill und Tom Kaulitz nun mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet – sehr zur Irritation der Fans. © RTL/Robert Grischek & IMAGO / Future Image

Um die Preisverleihung zu eröffnen, haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes überlegt: Einige Promis performten eine Gesangseinlage – doch das Opening des Deutschen Fernsehpreises wurde von den Zuschauern gnadenlos zerrissen. Verwendete Quellen: Twitter.com; Facebook.de