Für mehrere hundert Euro –„Hartz und herzlich“-Teilnehmer gibt Geld für eigene Modemarke aus

„Hartz und herzlich“: Christines Sohn will sich ein weiteres Standbein aufbauen – und hat eine eigene Mode-Marke entworfen. Lesen Sie hier mehr:

In der neuen Staffel „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ auf RTLZWEI bekommen die Zuschauer einen Einblick, wie die Bewohner der ehemaligen Arbeitersiedlung in Mannheim mit wenig Geld, aber vielen Problemen klarkommen. Im Alltag von Christine und ihrer Familie gibt es eine große Neuerung – ihr Ältester möchte so richtig durchstarten!

MANNHEIM24 verrät, womit sich „Hartz und herzlich“-Dominik ein weiteres Standbein aufbauen will – und wie viel Geld er dafür ausgibt.

Der 21-jährige Sohn von Christine ist Rapper und hat einen Kontakt zu einem Musikproduzenten herstellen können. Noch verdient der „Hartz und herzlich“-Teilnehmer kein Geld mit der Musik. Doch der Rap ist nicht alles: Er hat noch eine ganze Reihe weiterer Pläne! (sik)