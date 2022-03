„Für mich platzt gerade ein Traum“: DSDS-Kandidatin bricht wegen Florian Silbereisen in Tränen aus

Teilen

Im DSDS-Auslands-Recall wird es langsam ernst! Jury-Chef Florian Silbereisen sorgte in der letzten Ausgabe für bittere Tränen bei einer Kandidatin. (Fotomontage) © Screenshot RTL/Deutschland sucht den Superstar

Im DSDS-Auslands-Recall wird es langsam ernst! Jury-Chef Florian Silbereisen sorgte in der letzten Ausgabe für bittere Tränen bei einer Kandidatin.

Apulien, Italien – Die ersten Castings sind vorbei, jetzt müssen die übrig gebliebenen Kandidaten bei „Deutschland sucht den Superstar“ beweisen, was sie wirklich drauf haben. 25 Sängerinnen und Sänger wurden für den begehrten Auslands-Recall ins sonnige Italien geflogen. Vier von ihnen mussten jedoch direkt wieder den nächsten Flieger zurück nach Deutschland nehmen. Einige von ihnen schienen sich gut mit ihrem Rauswurf anfreunden zu können, andere waren jedoch mehr als enttäuscht von der Entscheidung der Jury.

Chef-Juror Florian Silbereisen (40) und seine Kollegen Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) zeigen sich so langsam von ihrer harten Seite. Wer im DSDS-Auslands-Recall keine gute Leistung abliefert, der wird knallhart nach Hause geschickt. Der sonst so liebenswürdige Schlagerkönig fand nach den Auftritten seiner Nachwuchstalente klare Worte: „Einige von euch haben uns positiv überrascht, von einigen waren wir aber auch enttäuscht.“

DSDS-Kandidatin Julia bricht in Tränen aus, nachdem sie erfahren hat, dass sie rausfliegt (Fotomontage) © Screenshot RTL/Deutschland sucht den Superstar

Die Reaktionen der rausgeworfenen DSDS-Kandidaten fallen mehr als unterschiedlich aus

DSDS-Kandidatin Anna Rückemann war ziemlich unbeeindruckt von der Jury-Entscheidung. Sie erklärte nach ihrem Recall-Aus trocken: „Ich hoffe, ich bekomme bald mein Handy zurück. Dann gehe ich nach Hause, füttere meine Katzen und leb‘ mein Leben als Krankenschwester weiter.“ Auch die anderen beiden Teilnehmer, die den Heimweg antreten mussten, waren augenscheinlich nicht sonderlich traurig über das Ende ihrer Zeit bei DSDS.

Nur Kandidatin Julia Haß konnte schwer mit der Kritik der Jury umgehen. Als Silbereisen ihr mitteilte, dass ihre Reise bei dem RTL-Format nicht weitergehen würde, brach die Nachwuchssängerin in Tränen aus. „Ich habe so hart geprobt für die Performance. Für mich platzt gerade ein Traum“, schluchzte Julia vor laufender Kamera. Die verbliebenden 21 Superstar-Anwärter müssen also weiterhin volle hundert Prozent geben, um es möglicherweise in die begehrten Motto-Shows zu schaffen. Nur zehn von ihnen werden nämlich am Ende in den Live-Sendungen auftreten dürfen.