Für „Quoten ausgenutzt“: Walentina hetzt vorm „Sommerhaus“-Wiedersehen gegen RTL

Von: Diane Kofer

Teilen

Walentina Doronina und Can Kaplan wurden nicht nur aus dem „Sommerhaus der Stars“ geschmissen, sondern auch vom Wiedersehen ausgeladen. Walentina rechnet bei IPPEN.MEDIA mit RTL ab.

Bocholt – Am 14. November 2023 läuft das Finale von „Das Sommerhaus der Stars“ bei RTL – dann ist das Drama um Walentina Doronina (23), ihren Freund Can Kaplan (27) und Dauerkontrahent Luigi „Gigi“ Birofio (24) aber noch immer nicht abgeschlossen. Immerhin haben Walentina und Can die Produktion nach dem Gewalt-Eklat verklagt. Beim Wiedersehen kann das Thema aber nicht ausdiskutiert werden, denn die drei wurden nicht eingeladen. Walentina ist stinksauer: Sie fühlt sich vom Sender eiskalt ausgenutzt.

Im „Sommerhaus“ ausgenutzt, dann fallen gelassen: Walentina prangert RTL an

Dass Walentina und Can nach der Eskalation im „Sommerhaus der Stars“ nicht gut auf die Produktion und RTL zu sprechen sind, ist kein Geheimnis. Nach der Prügel-Attacke von Gigi auf Can wurden die beiden Männer und ihre Partnerinnen aus der Bocholter Sommer-Behausung rausgeschmissen. Walentina und Can haben mittlerweile die Produktion verklagt und schimpfen seit Monaten über alle Beteiligten. Dass sie nach dem Drama aber nicht mal in der Wiedersehens-Folge ihre Meinung äußern dürfen, macht Walentina wütend.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

„Das zeigt nochmal, wie die Produktlinie tickt. Man ist nur ein Spielball und ein Objekt, welches sie für Sendezeit einsetzen. Wir wurden ausgenutzt, um den Shitstorm für Quoten zu nutzen. Bewusst ins schlechte Licht gestellt“, schimpft die 23-Jährige im Interview mit IPPEN.MEDIA. Ihrer Meinung nach wurden sie für den Erfolg der Sendung erst benutzt und nach erbrachter Leistung einfach fallen gelassen.

Auch die Rechtfertigungen des Senders ist die „Sommerhaus“-Teilnehmerin leid. „Ich hoffe, dass unser Anwalt auch bald die Zeugen-Aussage vom Produktionsleiter vorliegen hat, der ja laut unseres Wissens behauptet hat, der Schlag wäre nicht schlimm gewesen. Dann kann sich keiner mehr rausreden“, meint sie. Gigis Rausschmiss und auch die Ausladung aus dem Wiedersehen wurden mit der Tatsache begründet, dass RTL keine „körperliche Gewalt“ duldet. „Der Text, der in der Show eingeblendet wurde mit: ‚Wir unterstützen keine körperliche Gewalt etc.‘ ist komplett konträr zur Zeugen-Aussage“, so Walentina.

Walentina als Quoten-Garant? Dass RTL von Walentinas Verhalten im „Sommerhaus der Stars“ profitiert hat, findet auch Reality-TV-Experte Eric Sindermann (35). „Am Ende des Tages, muss man aber sagen, seitdem Walentina raus ist, ist es extrem langweilig geworden. Ich denke auch, dass sich das an den Quoten lesen lässt“, hielt er fest. Er vermutete nach Walentinas Rausschmiss bereits einen Quotenflop fürs „Sommerhaus“.

„Traurig“: Walentina und Can erfuhren von „Sommerhaus“-Wiedersehen-Verbot durch die Presse

Eine Sache stört die Essenerin zudem: Der Sender habe es nicht für nötig gehalten, Can und sie persönlich über die Beweggründe für die Ausladung vom „Sommerhaus“-Wiedersehen zu informieren. Wie haben die beiden dann davon erfahren? „Über die Presse (schon traurig genug)! Wir wurden einfach nicht eingeladen“, erzählt Walentina.

Walentina Doronina ärgert sich: Erst habe sie RTL einen „Sommerhaus der Stars“-Quotenerfolg beschert, dann wurde sie vom Wiedersehen ausgeladen. Sie fühlt sich ausgenutzt. © Screenshot: „Das Sommerhaus der Stars“/ RTL (Fotomontage)

Dementsprechend vernichtend fällt auch ihr Urteil zum anstehenden Wiedersehen, das am 15. November 2023 ausgestrahlt wird, aus. Walentina betitelt das Ereignis als „Fake-Show“. Anschauen werden sie und Can sich die Sendung laut eigener Aussage aber nicht: „Uns interessiert es auch gar nicht. Wir haben keine weitere Folge mehr gesehen, nachdem wir raus sind“. Ein Zusammentreffen zwischen Can und Gigi gab es aber trotzdem schon: Bei einem Boxevent nach dem „Sommerhaus“-Eklat. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview vom 13. November 2023