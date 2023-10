Liebesshow im Sinkflug: „Hochzeit auf den ersten Blick“ wird für Sat.1 zum Quoten-Fiasko

Von: Diane Kofer

Datingshows haben es aktuell im TV nicht leicht – auch die Quoten des einstigen Sat.1-Dauerbrenners „Hochzeit auf den ersten Blick“ sinken in den Keller.

Unterföhring – „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat sich bei Sat.1 in den vergangenen Jahren als feste Größe und Quotengarant etabliert. Dieses Jahr sieht es aber anders aus: Die Kuppelshow wird zum Quoten-Desaster.

Quoten-Fiasko bei Sat.1: „Hochzeit auf den ersten Blick“ knüpft nicht an alte Erfolge an

Auch am Montagabend wurden bei Sat.1 wieder einander völlig fremde Menschen verkuppelt – und direkt vermählt. In der dritten Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“ traten Bianca und Oliver vor den Traualtar. Die Zeremonie und die Dreharbeiten mussten zwischenzeitlich abgebrochen werden. Von der brenzligen Situation bekam zu Hause aber kaum jemand mit: Die Zuschauer scheinen sich in der Jubiläumsstaffel nicht wirklich für die Kuppelshow zu interessieren.

Die Sat.1-Sendung war vor zwei Wochen schon schlecht in die neue Season gestartet. Nicht mal eine Million Menschen schauten sich die erste Folge im Free-TV an. 7,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe waren im Vergleich zu früheren Staffeln ziemlich schwach. Laut dwdl.de lief es in Folge zwei und drei zwar etwas besser – mit Zuschauerzahlen nur knapp über einer Million dürften die Verantwortlichen aber keineswegs zufrieden sein. Immerhin ist man weitaus bessere Ergebnisse von „Hochzeit auf den ersten Blick“ gewöhnt.

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare sind noch zusammen In zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“ gab es weitaus mehr Trennungen als glückliche Beziehungen. Ein paar Paare sind aber noch zusammen. Jaqueline und Peter (Staffel 9) Michaela und Oliver (Staffel 9) Simone und Marcus (Staffel 8) Annika und Manuel (Staffel 7) Ramona und Stephan (Staffel 3) Quelle: sat1.de

Lag es an Israel-Sondersendung? Sat.1-Kuppelshow weit von früheren Quoten-Erfolgen entfernt

In der Vergangenheit konnte sich Sat.1 nicht selten über tolle „HadeB“-Ergebnisse freuen. Die Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lagen in den vorangegangenen Staffeln bei durchschnittlich zehn Prozent. Am Montagabend wurden gerade einmal 7,6 Prozent erreicht – die Sendung reihte sich hinter der Primetime-Konkurrenz von RTL, Vox und ProSieben ein. Auch den Krimi im ZDF schauten sich mehr Menschen in der jungen Zielgruppe an. Auch andere Datingshows wie „Der Heiratsmarkt“ oder „My Mom, Your Dad“ mit Amira Pocher (31) floppten zuletzt.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ ist bei Sat.1 eigentlich ein Garant für gute Quoten – dieses Jahr aber nicht. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

Ob der Datingshow-Sinkflug auch damit zusammenhängt, dass „Hochzeit auf den ersten Blick“ um wenige Minuten nach hinten geschoben wurde? Aufgrund der aktuellen Ereignisse im Israel-Krieg lief um 20:15 Uhr eine etwa fünfzehnminütige Sondersendung von „Newstime“. 6,1 Prozent Marktanteile erreichte diese – übergab also schon ziemlich schwach an den nächsten Programmpunkt. Bei ARD und ZDF sorgt der Israel-Krieg hingegen für einen Quoten-Anstieg. Verwendete Quellen: dwdl.de