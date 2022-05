Kampf der Realitystars: Fürst Heinz hetzt alle gegen Elena auf - die bricht in Tränen aus

Teilen

Elena Miras versteckt sich zum Weinen in einer Ecke © Screenshots/RTL+

Bei Kampf der Realitystars gibt es neue Feinde. Fürst Heinz versucht alle Kandidaten gegen Elena aufzuhetzen.

Für Ex-Love Island-Gewinnerin Elena Miras (30) wird es ungemütlich im Paradies. Erst vor kurzem hatte sie sich heftig mit Germany’s next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier (32) gestritten. Doch auch nachdem diese weg ist, kann von Ruhe nicht die Rede sein. Denn Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) hetzt nun alle anderen Teilnehmer gegen die 30-Jährige auf und hat einiges über sie zu sagen.

Die Gruppen haben sich bei Kampf der Realitystars längst gebildet. So sind Ronald Schill (63), die Jakic-Twins (25), Schäfer Heinrich (55) und Fürst Heinz eine eingeschworene Gemeinschaft. Seinem engsten Kreis erzählt er seine Pläne für die Zeit nach Elenas Ausscheiden: „Dann wäre die gesamte Gruppe geplatzt und das Game würde neu beginnen...“. Schließlich stößt auch Yasin Mohamed (30) zur Gruppe und Heinz fügt hinzu: „Wenn ich dann gewinnen würde, würde ich der Schlange den Kopf abschlagen!“

Die Emotionen kochen hoch

Doch diese Ausdrucksweise gefällt Yasin Mohamed gar nicht, weshalb er Elena direkt von den Plänen erzählt. Die konfrontier den 67-Jährigen direkt, doch dieser meint nur vor allen versammelten Kandidaten: „Elena, das geht mir am Hintern vorbei!“. Die junge Frau sagt später lässig zu dem Streit: „Klar hat er ein Problem mit starken Frauen, denn er will ja immer das Sagen haben“. Doch in der Starbox später kullerten ihr die Tränen das Gesicht herunter.