„Bares für Rares“-Sensation: Echter Picasso löst Bieterkrieg bei den Händlern aus

Von: Elena Rothammer

Teilen

In der XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“ kam ein ganz besonderer Schatz vor die Händler in der ZDF-Sendung: Ein echter Picasso brachte der Verkäuferin ein unverhofftes Vermögen ein.

Eberbach - Am Mittwochabend (28. Juni) war es wieder so weit: Horst Lichter (61) empfing in der XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“ Verkäuferinnen und Verkäufer, die mal mehr, mal weniger wertvolle Fundstücke im Angebot hatten. Eine brachte den ZDF-Moderator ganz besonders zum Staunen: Angelika aus Bad Soden in Hessen hatte einen echten Picasso im Gepäck!

Picasso verewigte sich auf der Kunstmappe der „Bares für Rares“-Verkäuferin

Wegen einer gefälschten Lampe flog eine Verkäuferin sogar schon aus dem „Bares für Rares“-Studio. Angelika hingegen sollte dieses Schicksal erspart bleiben – sie hatte eine echte und noch dazu sensationelle Rarität für die Händler. Dabei kam das Werk des legendären Künstlers Pablo Picasso (†91) zunächst recht unscheinbar daher. Immerhin hatte die Hessin lediglich eine Präsentationsmappe des Malers in ihrem Besitz. „Heruntergebrochen haben wir also eine Verpackung“, fasste Horst Lichter vorerst zusammen.

Schlümpfe, Kreuze, Nahrungsmittel: Die kuriosesten Deals bei „Bares für Rares“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Doch Angelikas Mappe war nicht nur eine von 26 Exemplaren, die Pablo Picasso zur eigenen Verwendung übergeben worden waren, sondern der Künstler hatte sich auch noch mit einer handgemalten Zeichnung inklusive Widmung darauf verewigt. Einen Faun hatte der spanische Maler darauf gekritzelt und Angelika aus Hessen dadurch eine Mega-Überraschung beschert. 2.000 Euro erhoffte sich die Verkäuferin – doch „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel (55) schätzte das gute Stück auf satte 18.000 bis 20.000 Euro, nachdem er die Echtheit bestätigt hatte. „Das glaube ich nicht“, staunte die Besitzerin bloß.

Was war der teuerste Verkauf bei „Bares für Rares“? Den Rekord hält immer noch ein mit Diamanten besetztes Reliquien-Kreuz, das ein Gewicht von ungefähr 40 Karat (rund 8 Gramm) hat. Susanne Steiger sicherte sich das Stück für 42.000 Euro. „Heide, das ist ja eine Weltsensation“, bilanzierte Horst Lichter nach der Expertise von Dr. Heide Rezepa-Zabel, die einen Preis von 60.000 Euro bis 80.000 Euro schätzte.

„Bares für Rares“-Händler reißen sich um Picasso-Kritzelei

Im Händlerraum ging die Begeisterung direkt auf Julian Schmitz-Avila (36), Wolfgang Pauritsch (51), Daniel Meyer (49), Christian Vechtel (47), Elisabeth Nüdling (43) und Susanne Steiger (40) über. „Wer hat schon mal einen originalen Picasso handeln dürfen?“, fragte Pauritsch in die Runde. Bisher war diese Ehre jedoch noch niemandem zuteilgeworden. Umso begehrter war nun die Mappe mit der Picasso-Zeichnung. Die Angebote im fünfstelligen Bereich überschlugen sich, bis letztendlich Susanne Steiger mit einem Angebot von 17.000 Euro überzeugen konnte.

Große Freude bei „Bares für Rares“! Angelika aus Bad Soden in Hessen brachte den Händlern einen echten Picasso mit und erlebte einen unverhofften Geldsegen. © ZDF / „Bares für Rares“ vom 28. Juni 2023 & ZDF / „Bares für Rares“ vom 28. Juni 2023

„Von uns sechs Händlern – jeder schon Jahrzehnte dabei – bist du die Erste, die einen originalen Picasso handeln darf. Gratulation“, beglückwünschte Pauritsch seine Kollegin. Andere Verkäufer hatten in der ZDF-Show hingegen weniger Glück. Ein Paar brach sogar wegen 10 Euro zu wenig die Verhandlungen bei „Bares für Rares“ ab. Verwendete Quellen: ZDF / „Bares für Rares“ vom 28. Juni 2023