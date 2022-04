„Habe die noch nicht bekommen“: DSDS-Emine wartet noch auf ihre goldene CD von Juror Toby Gad

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Für „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin Emine Knapczyk endete die Reise schon vor den Top 10. Dabei hatte sie in der Castingrunde die goldene CD von Toby Gad ergattert. Doch bis heute hat die Berlinerin ihre CD nicht bekommen - aber warum?

Köln - Die ersten Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“ (alle DSDS-News auf der Themenseite) fanden am Karsamstag in den MMC-Studios in Köln statt. Doch für Emine Knapczyk endete die DSDS-Reise - dabei hatte Juror Toby Gad viel von ihr gehalten. Die 19-Jährige bekam nämlich in den DSDS-Castings seine goldene CD - zumindest für einen kurzen Moment.

Name Tobias „Toby“ Gad Geburtstag 12. April 1968 in München Beruf Musikproduzent und Songwriter DSDS-Juror Seit der 19. DSDS-Staffel

Kandidatin Emine Knapczyk äußert sich zu ihrem DSDS-Aus

Emine Knapczyk und gemeinsam mit Dominik Simmen ein Duett in den Liveshows (alle Sendetermine der aktuellen DSDS-Staffel). Für die DSDS-Jury hatte der 23-jährige Kieler die bessere Performance in auf der Bühne abgelegt. Für Juror Toby Gad war es Emine, sie konnte ihn auch weiterhin von sich überzeugen.

Nun äußerte sich die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin zu ihrem DSDS-Aus auf ihrem Instagram-Account und bedankte sich auch schon vorab bei ihren Fans: „Ich kann nur sagen, dass es eine krasse Erfahrung für mich war und ich mir selbst treu geblieben bin. Am Ende muss man sich selbst in den Spiegel gucken können“, kommentierte sie ihr Bild.

Emine Knapczyk aus Berlin hatte in den DSDS-Castings die „Goldene CD“ von Jurymitglied Toby Gad bekommen © RTL+/RTL / Stefan Gregorowius

„Habe die noch nicht bekommen“: DSDS-Emine Knapczyk wartet noch auf ihre goldene CD von Toby Gad

Nachdem auch Moderator Marco Schreyl Emine Knapczyk darauf angesprochen hatte, dass sie von Toby Gad im Casting seine goldene CD erhalten hatte, fragte er sie: „Wo steht die CD eigentlich, hat die einen Ehrenplatz?“. Doch die 19-Jährige lachte und gab zu: „Ich habe die noch nicht bekommen“. Es scheint so, als wäre die goldene CD bei der Musikerin noch nicht angekommen - da kam selbst Toby Gad ins Lachen.

Der Moderator rette die Situation und erklärte, dass es auch bei großen Fernsehpreisen so ist, dass die Gewinner oftmals auf ihre Preise warten müssen. Puh! „Solltest du auf jeden Fall einfordern“, legte der 48-jährige DSDS-Moderator Emine nahe.

DSDS-Top 10: Nach Show-Aus von Emine - Abigail Nova Campos und Domenico Tarantino müssen die Show ebenfalls verlassen

Nicht nur für Emine Knapczyk hat es für eine weitere Runde in den DSDS-Liveshows nicht gereicht. Auch für Abigail Nova Campos und Domenico Tarantino ist der Traum vom Superstar vorbei - sie mussten ebenfalls die Castingshow verlassen.

„Schade, hätte mich so gefreut, sie in den Top 10 zu sehen“, kommentierte eine Userin unter dem Post des offiziellen Instagram-Accounts der Sendung. In wenigen Wochen steht das „Deutschland sucht den Superstar“-Finale an - schon jetzt sind sich einige Zuschauer sicher, dass Tina Umbricht dabei sein wird. Die 23-jährige DSDS-Kandidatin offenbarte nun, dass sie und Din Omerhodzic ein Liebespaar sind.

Katja Krasavice und DSDS-Pietro Lombardi: Das erste Hochzeitsfoto! Treten die Rapperin und der Sänger vor den Traualtar?

In den vergangenen Tagen machte ein ehemaliger DSDS-Gewinner Hochzeitsschlageilen. Rapperin Katja Krasavice veröffentlichte ein gemeinsames Bild mit Pietro Lombardi in einem Hochzeits-Look. Verwendete Quellen: RTL/DSDS, instagram.com/emine.knapczyk