Eric Philippi und Evelyn Burdecki: Das sind die Gäste im „Partyspiele“-Fernsehgarten

Von: Lisa Klugmayer

Auch die Gästeliste für den ZDF-Fernsehgarten am 27. August ist hochkarätig. Diesmal ist das Motto: Partyspiele!

Mainz – Andrea Kiewel (58) begrüßt ihre Fans am 27. August bereits das fünfzehnte Mal dieses Jahr im ZDF-Fernsehgarten. Neben guter Laune und vielen Partyspielen können sich Fans auch diese Woche auch tolle Musikgäste freuen. Das Besondere diesmal: Andrea Kiewel muss nicht alleine moderieren, sondern bekommt prominente Unterstützung.

Eric Philippi ohne seine Michelle im ZDF-Fernsehgarten

Im ZDF-Fernsehgarten jagt ein Highlight das nächste – das gilt auch für die Gästeliste. Denn am Sonntag begrüßt Andrea Kiewel unter anderem Eric Philippi (26). Wer sich allerdings auf eine Liebesshow mit Michelle (51) gefreut hat, wird leider enttäuscht. Sie steht nämlich nicht auf der offiziellen Gästeliste.

Doch nicht nur eine Hälfte von Deutschlands neuem Schlager-Traumpaar steht am 27. August in Mainz auf der Bühne. Andrea Kiewel hat sich noch weitere musikalische Highlight eingeladen. Mit dabei sind ebenfalls: The Sweet, Tim Peters (33), Ela (3), Julian Reim (27) , Versengold, Robert Redweik (29), MOLOW X Nito-Onna, Ex-Feuerherz-Mitglied Sebastian Wurth (29) und die ehemalige DSDS-Jurorin Ilse DeLange (46).

ZDF-Fernsehgarten 2023: Sendetermine 03.09.2023: Rock im Garten 10.09.2023: Tiergarten 17.09.2023: Großes Kino 24.09.2023: Oktoberfest 01.10.2023: Fernsehgarten on Tour Folge 1 08.10.2023: Fernsehgarten on Tour Folge 2

Fernsehgarten am 27. August: Partyspiele mit prominenter Besetzung

Doch das war noch längst nicht alles. Der Fernsehgarten steht nämlich diesmal unter dem Motto „Partyspiele!“ - und dazu braucht man natürlich Spieler. Die Ehre geben sich Detlef D! Soost (53), Evelyn Burdecki (34), Gülcan Kamps (40) und Pascal Hens (43). Damit der Fernsehgarten-Spaß auch mit rechten Dingen zugeht, hat sich Andrea Kiewel Verstärkung geholt. Steven Gätjen (50) wird diesmal an der Seite von Kiwi moderieren und die Spielregeln im Blick gehalten.

Auch die Gästeliste für den ZDF-Fernsehgarten am 27. August ist hochkarätig. Diesmal ist das Motto: Partyspiele! (Fotomontage) © IMAGO/Eventpress & IMAGO/BOBO & IMAGO/STAR-MEDIA

Apropos Fernsehgarten: Der ZDF-Fernsehgarten verlässt Mainz und den Lerchenberg. Für den Fernsehgarten on Tour zieht es Andrea Kiewel zum allerersten Mal in den Norden. Verwendete Quellen: Facebook/ZDF-Fernsehgarten