Gästeliste für „Schlagerspaß mit Andy Borg“-Weihnachtsausgabe steht fest

Gästeliste für „Schlagerspaß mit Andy Borg“-Weihnachtsausgabe steht fest © SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Die Weihnachtsausgabe vom „Schlager-Spaß mit ANDY BORG“ wird ausgestrahlt. Dazu hat der Moderator prominente Gäste geladen.

Dieses Jahr gibt es eine besondere Weihnachtsausgabe des „Schlager-Spaß mit ANDY BORG“ an Heiligabend. Und eine weitere Folge fand bereits eine Woche zuvor am 17. Dezember statt. In der 50. Ausgabe der Show von Andy Borg (61) empfängt der Schlager-Sänger an Weihnachten erneut beliebte Stars aus der Schlagerwelt. In einer weihnachtlich geschmückten Weinstube lädt Borg seine ZuschauerInnen zu einem gemütlichen Musikabend ein. Eine unterhaltsame Show im SWR mit bekannten Gästen aus der Schlager-Szene.

Prominente Gäste bei der Show an Heiligabend

Auf der Gästeliste am 24. Dezember stehen einige bekannte Namen und die Fans können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen. So wird unter anderem Semino Rossi beim „Schlager-Spaß mit ANDY BORG“ auftreten. Eine weitere Schlagerlegende ist Heino. Und auch Claudia Jung, Tom Gaebel, Sigrid und Marina, die jungen Zillertaler und der Trixi-Mädchen-Chor sind eingeladen.

Im neuen Jahr geht es gleich weiter

Und auch eine Show im neuen Jahr ist bereits angekündigt: Und zwar bereits am 01. Januar. Bei der 51. Ausgabe ist unter anderem der hochkarätiger Gast Eric Philippi eingeladen. Und Patrick Lindner und die Tokio Sitzbuam werden in der Show zu sehen sein. Außerdem wurde Bonny Tones eingeladen. Und auch der Landfunk Tirol wird ihre Songs zum Besten geben. Die weiteren Gäste sind Tina Rainford und Jens Neher. Alles in allem zwei prominente Gästelisten zwei festliche Abende.