Als Co-Moderator angekündigt, dann totgeschwiegen: Steven Gätjen fehlt im Partyspiele-Fernsehgarten

Von: Lukas Einkammerer

Am 27. August lud Andrea Kiewel zum großen „Partyspiele“-Fernsehgarten ein. Eigentlich hätte sie dabei von Steven Gätjen unterstützt werden sollen, doch von ihm fehlte jede Spur …

Mainz – Vergangenes Wochenende musste der ZDF-Fernsehgarten aussetzen, doch am Sonntag (27. August) begrüßte Andrea Kiewel (58) das Publikum endlich wieder zur gewohnten Uhrzeit auf dem Mainzer Lerchenberg. Unter dem Motto „Partyspiele“ standen lustige Wettkämpfe im Flippern, Minigolfen und Karaoke, sowie Auftritte der großen Schlagerstars an. Eine Sache dürfte Zuschauern bei aller Freude und ausgelassener Stimmung aber direkt ins Auge gesprungen sein: Steven Gätjen (50), der „Kiwi“ bei der Folge eigentlich als Co-Moderator begleiten sollte, war nirgends zu sehen.

Erst angekündigt, dann nicht mal erwähnt: Steven Gätjen bei „Partyspiele“-Fernsehgarten nicht dabei

Erst am Freitag (25. August) kündigte das ZDF auf seiner offiziellen Facebookseite an, dass neben Detlev D! Soost (53), Evelyn Burdecki (34), Gülcan Kamps (40) und Pascal Hens (43) auch Steven Gätjen beim Partyspiele-Fernsehgarten zu Gast sein würde – und an der Seite von Andrea Kiewel „wie immer alle Spielregeln im Blick hat“. Groß dürfte die Verwunderung vieler Zuschauer a Sonntag dann gewesen sein, als Kiwi alleine durch die bunte Sendung führte und das Fehlen ihres bärtigen Promikollegen nicht einmal ansprach.

Erst die große Ankündigung und dann nicht einmal eine Erklärung, warum er den Termin nicht wahrnehmen konnte – Steven Gätjens Fehlen beim Fernsehgarten dürfte einige Fragen aufwerfen. Gegenüber IPPEN.MEDIA bestätigte das ZDF lediglich: „Steven Gätjen musste die Teilnahme am Fernsehgarten kurzfristig absagen.“ Ob er stattdessen ein anderes Mal als Co-Moderator neben Andrea Kiewel vor die Kameras treten wird, ist nicht bekannt – viele Gelegenheiten dafür bleiben bis zum Staffelfinale am 24. September aber nicht mehr.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

„Das Elend hält ja keiner aus“: Andrea Kiewel beschwert sich über Fernsehgarten-Gäste

Die Fernsehgarten-Moderation bestritt Andrea Kiewel am Sonntag auch ohne die tatkräftige Unterstützung von Steven Gätjen und führte ihre vier prominenten Teilnehmer Detlev D! Soost, Evelyn Burdecki, Gülcan Kamps und Pascal Hens durch die diversen Spielrunden des Vormittags. Ob es daran lag, dass sie auf sich allein gestellt war, sei dahingestellt, aber vor allem beim ersten Game des Tages, einer Art „stillem“ Karaoke, lief nicht alles ganz rund. „Das Elend hält ja keiner aus“, feuerte Andrea Kiewel gegen die Fernsehgarten-Gäste, die beim Lieder erraten sichtliche Schwierigkeiten hatten.

Neben Musikstars wie The Sweet und Eric Philippi (26) sorgte vor allem eine im Fernsehgarten am Sonntag für große Unterhaltung: Evelyn Burdecki. Denn die sympathische Blondine blamierte sich beim Minigolf komplett und erntete in den sozialen Medien fiese Kommentare. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Anfrage an das ZDF; ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 27. August 2023