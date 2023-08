„Ganz schrecklich“: Guido Maria Kretschmer ekelt sich vor „Shopping Queen“-Kandidatin

Guido Maria Kretschmer ist offenbar kein großer Fan von Secondhand-Ware - zumindest, wenn es ums Schuhwerk geht. Vor dem Einkauf einer „Shopping Queen“-Kandidatin ekelt er sich nun regelrecht.

Münster – Modedesigner Guido Maria Kretschmer (58) hält sich nur selten zurück, wenn es darum geht, seine Meinung preiszugeben. Der Modedesigner scheut nicht davor, den Geschmack anderer zu kritisieren. In einer neuen Folge seiner Vox-Sendung „Shopping Queen“ ekelt er sich nun regelrecht vor der Shopping-Entscheidung einer Kandidatin.

Guido Maria Kretschmer: „Bin da sehr, sehr empfindlich“

In Kretschmers Heimatstadt Münster sollen die Kandidatinnen einen Look rund um ein Maxikleid stylen. Dass Kandidatin Isabell ihr Outfit in einem Secondhandladen kauft, findet der Designer an sich vorbildlich. Dass sie dabei zu einem fragwürdigen Paar Schuhe greift, geht dem Designer allerdings den Strich. „Ich bin nicht so geeignet für Secondhand-Schuhe“, erklärt Kretschmer und rümpft die Nase. „Bei Füßen bin ich da sehr, sehr empfindlich.“

„Uaaah, die finde ich ganz schrecklich, die Rettungsschlappe da“, stöhnt er voller Entsetzen, als Isabell eine weiße Badeschlappe anprobiert. „Die möchte ich nicht mal in neu haben, geschweige denn in Secondhand.“

Modedesigner Guido Maria Kretschmer war in der Donnerstagsfolge am 17. August 2023 von „Shopping Queen“ bei Vox etwas angeekelt über die Schuhe, die Kandidatin Isabell in einem Secondhandladen anprobierte. Eigentlich findet der Münsteraner es löblich Vintage-Kleidung zu kaufen, allerdings ist für ihn eine Grenze bei gebrauchten Schuhen erreicht. © Screenshots: RTL+/ „Shopping Queen“-Folge vom 17. August 2023

„Was meinst du, was die alles erlebt hat?“ scherzt Kretschmer. „Ich möchte es nicht wissen. In welcher Badeanstalt die war.“ Ob sich Kandidatin Isabell wirklich in den weißen Badeschlappen auf dem Catwalk präsentieren wird, kann online bei RTL+ in der Mediathek nachgeschaut werden.

Neben Guido Maria Kretschmer ist auch Amira Pocher (30) beim Sender Vox engagiert. Ihre neue Datingshow „My Mom, Your Dad" musste zur Premiere am Dienstag (15. August) aber eine ordentliche Quoten-Schlappe einstecken. Verwendete Quellen: VOX/ „Shopping Queen"-Folge am 17. August 2023