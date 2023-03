Fast 17 Millionen Zuschauer schauen „Der Schwarm“: ZDF-Serie rasiert ganze TV-Landschaft

Von: Matthias Kernstock

Die Romanverfilmung „Der Schwarm“ von Bestseller-Autor Frank Schätzing (65) fährt an drei Tagen in Folge traumhafte Einschaltquoten beim ZDF ein. Die achtteilige Serie macht der deutschen TV-Landschaft zu schaffen.

Mainz - Die Vorzeichen standen bereits auf Rekord-Quoten, als in der ZDF-Mediathek die Serie „Der Schwarm“ bereits eine Woche vor der offiziellen Ausstrahlung im linearen TV zur Verfügung stand.

Am Tag der Wahrheit, am 6. März 2023, schalteten überragende 6,82 Millionen Menschen um 20.15 Uhr ein, als die ersten beiden Folgen von „Der Schwarm“ im ZDF zu sehen waren. Tagessieg im Vergleich zu den anderen Sendern. Neben den hervorragenden Einschaltquoten gab es von vielen Zuschauern der ZDF-Serie aber auch Kritik: „Thema verfehlt, setzen 6“.

Nach den ersten drei Tagen, an denen Frank Schätzings „Der Schwarm“ in Doppelfolgen im ZDF lief, haben bereits knapp 17 Millionen Menschen eingeschalten. © pa/Geisler-Fotopress | Christoph Hardt (Fotomontage)

An Tag zwei erreichte das ZDF mit „Der Schwarm“ (hier in der ZDF-Mediathek) zwar nur noch 5,37 Millionen Menschen, war aber wieder Tagessieger in der deutschen TV-Landschaft. Am Mittwoch, den 8. März, sahen „nur“ noch 4,56 Millionen bei Frank Schätzings Romanverfilmung zu. Dennoch war nur die Tagesschau mit 5,34 Millionen Zuschauern besser.

Private Sender haben gegen das ZDF und „Der Schwarm“ keine Chance

Der grandiose Erfolg der teuersten deutschen TV-Serie aller Zeiten macht der TV-Landschaft zu schaffen. Nicht nur, dass die eigenen Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen das Nachsehen haben, die private Konkurrenz wie RTL, Sat.1 oder ProSieben hat gegen „Der Schwarm“ gar keine Chance.

Beste Sendung eines privaten TV-Anbieters auf Platz 8 des täglichen DWDL-Rankings war „RTL Aktuell“ mit 3,28 Millionen Zuschauern. Auf Platz 11 landete „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, erst ganz am Ende des Rankings dann wieder der Kölner Privatsender mit „Alles was zählt“.

„Der Schwarm“ wäre fast in Hollywood gelandet Nach dem phänomenalen Erfolg von Frank Schätzings Roman war man auch in der Traumfabrik heiß darauf, „Der Schwarm“ zu verfilmen. Bereits 2006 gab es Gespräche mit Hollywood, als Regisseur wurde damals niemand Geringeres als Ridley Scott („Alien“, „Blade Runner“, „Gladiator“) gehandelt. Doch dieses und auch spätere Projekte, etwa eine Verfilmung mit Schauspiel-Ikone Uma Thurman („Pulp Fiction“, „Kill Bill“) scheiterten.

Die Frage ist brandaktuell: Wie können wir im Einklang mit einem Planeten leben, den wir vermüllen, vergiften und unentwegt zerstören? Frank Schätzing warf sie in seinem erfolgreichsten Roman bereits vor gut 20 Jahren auf. Verwendete Quellen: zdf.de, dwdl.de