ZDF gegen RTL: Entscheidung im Quotenduell zwischen „Bachelor“ und „Aktenzeichen XY“ gefallen

Von: Lukas Einkammerer

Das Finale der aktuellen „Bachelor“-Staffel lief zeitgleich mit einer neuen Folge von „Aktenzeichen XY“. Eines der beiden Formate konnte dabei klar den Quotensieg holen.

Mainz/Köln – Normalerweise dürften es die erste und die letzte Folge der Staffel sein, die bei einem TV-Format die besten Quoten einfahren. Für das Finale der Kuppelshow „Der Bachelor“ musste RTL am Mittwochabend (10. Mai) mit „Aktenzeichen XY ungelöst“ aber gegen einen echten Publikumsliebling ins Rennen gehen. Welche der beiden Sendungen am Ende das größte Publikum vor die Flimmerkisten locken konnte, ist nun entschieden.

Keine Chance gegen das ZDF: „Der Bachelor“ verliert Quotenduell gegen „Aktenzeichen XY“

Bei „Aktenzeichen XY“ und „Der Bachelor“ fanden sich um 20:15 Uhr zweifellos zwei völlig verschiedene Zielgruppen vor den Fernsehgeräten ein. In der seit 1967 bestehenden ZDF-Sendung beleuchtet Moderator Rudi Cerne (64) ungelöste Kriminalfälle, während das RTL-Format den Junggesellen David Jackson (32) bei der Suche nach seiner Traumfrau begleitet. Ein Blick auf die Einschaltquoten des Abends macht sehr deutlich, dass eine der beiden Primetime-Sendungen besonders gut ankam.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, holte „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ mit 5,23 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,8 Prozent den Quotensieg des Abends und ließ sowohl die Konkurrenzformate der ARD als auch die Produktionen von RTL hinter sich zurück. Vom Gesamtpublikum schalteten lediglich 1,42 Millionen Menschen (5,8 Prozent Marktanteil) beim „Bachelor“ ein – eine überraschend niedrige Zahl für das Staffelfinale einer einst so beliebten Kuppelshow.

Welche Einschaltquote holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Abwärtstrend für RTL-Kuppelshow: „Der Bachelor“ liefert 2023 enttäuschende Quoten

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schnitt „Der Bachelor“ zwar um einiges besser ab als beim Gesamtpublikum und landete mit 0,95 Millionen Zuschauern auf dem fünften Platz – auch hier hatte „Aktenzeichen XY“ mit 1,05 Millionen Zuschauern aber die Nase vorne. Insgesamt dürfte sich die diesjährige „Bachelor“-Staffel für RTL als ein eher mäßiger Erfolg erwiesen haben, denn obwohl die Einschaltquoten zum Finale höher waren als die der vergangenen Wochen, ist ein klarer Abwärtstrend erkennbar.

Am Mittwochabend hatten Zuschauer die Wahl zwischen zwei großen TV-Formaten: „Aktenzeichen XY“ und „Der Bachelor“. © RTL; ZDF/Nadine Rupp (Fotomontage)

Das „Bachelor“-Staffelfinale 2022 wurde laut dwdl.de damals von mehr als zwei Millionen Fernsehenden mitverfolgt, was ein deutlicher Unterschied zu den Ergebnissen der letzten Wochen ist. Die Folge vom 3. Mai wies mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent zudem die schlechteste Quote in der Geschichte von „Der Bachelor“ vor – kein gutes Omen für die Zukunft der Kuppelshow. Freuen kann sich indessen Andrea Kiewel, denn der ZDF-Fernsehgarten überholte im Quotenduell „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Verwendete Quellen: dwdl.de