Gegen 15.000 Mitbewerber durchgesetzt: 10-jährige „Masked Singer“-Fan designte Brilli-Kostüm

Teilen

„Brilli“ hat sich gegen 15.000 Mitbewerber durchgesetzt! Ein 10-jähriger „Masked Singer“-Fan entwarf das Kostüm. Die Maske wird ihren großen Auftritt beim Staffel-Start haben. (Fotomontage) © Prosieben & IMAGO/Future Image

„Brilli“ hat sich gegen 15.000 Mitbewerber durchgesetzt! Ein 10-jähriger „Masked Singer“-Fan entwarf das Kostüm. Die Maske wird ihren großen Auftritt beim Staffel-Start haben.

Unterföhring – Eine 10-Jährige designte eine der Masken, die in der kommenden sechsten Staffel der ProSieben-Quizshow „The Masked Singer“ zu sehen sein werden – die Zuschauer können sich dabei auf „Brilli“ freuen! Das von dem jungen Fan der Sendung entworfene Kostüm trägt Berichten von ProSieben zufolge einen Smiley auf der Brust, hat zwei unterschiedliche Schuhe und lustige übergroße Augen.



In den kommenden Folgen des Formats werden zehn neue Stars unter zehn neuen Masken zu erraten sein. Der Sender hatte junge Fans des TV-Formats für die neue Show-Staffel zuvor dazu aufgerufen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihr eigenes „Masked Singer“-Fabelwesen zu designen. Dabei entworfen rund 15.000 junge Zuschauer der Sendung ihr eigenes Kostüm, wobei sich „Brilli“ gegen die anderen Einsendungen durchsetzen konnte. Die „Brilli“-Maske wird am Samstag (19. März) ihren großen Auftritt haben, wenn sie zum ersten Mal von dem Moderator Matthias Opdenhövel (51) auf der „The Masked Singer“-Bühne präsentiert wird. Gewandmeisterin Alexandra Brandner stellte aus einer Skizze von „Brilli“ das Kostüm her, das auf der Show-Bühne von einem Star getragen werden wird.

Am Samstag (20. November) steigt das Finale von „The Masked Singer“. © Willi Weber / ProSieben / dpa

Die 10-Jährige setzte sich gegen 15.000 Mitbewerber durch

Die kreative Maske des Fans des Quizshow-Formats wird neben neun anderen Kostümen zu bewundern sein, wobei „Brilli“ gegen seine Konkurrenten den Gorilla, den Seestern, die Möve, den Dornteufel, den Koala, das Zebra und drei andere Kostüme antreten wird. Die Gewandmeisterin, die die Skizze des jungen Fans zum Leben erweckte, verriet in einem Statement gegenüber ProSieben, welche Eigenschaften „Brilli“ zu etwas ganz Besonderem machen: „Normalerweise stammen die Vorlagen für die Masken immer von der US-Designerin Marina Toybina. Die Fan-Maske hat uns vor große Herausforderungen gestellt, sie ist sehr groß und sehr bunt. Aber genau das macht diese Maske zu etwas ganz Besonderem.“ Die junge Designerin wird im Studio live mit dabei sein, wenn ihr Design zum ersten Mal im Rampenlicht zu bewundern sein wird.

Die sechste „The Masked Singer“-Staffel wird ab dem 19. März immer samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt.