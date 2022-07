„Die dummen Sprüche könnt ihr für euch behalten“: Evelyn Burdecki wehrt sich gegen Catcalling

In einer neuen Vox-Sendung spricht Evelyn Burdecki über das sogenannte Catcalling. Der Begriff bezeichnet sexuell anzügliches Rufen, Reden, Pfeifen oder sonstige Laute im öffentlichen Raum. Die ehemalige Dschungelkönigin hat eine eindeutige Message.

Steht man in der Öffentlichkeit, muss man sich häufig mit Nachrichten fremder Menschen im Netz auseinandersetzen. Die einen erhalten schlimme Hassnachrichten, andere ungebetene Ratschläge und Kritik. Im Fall von Evelyn Burdecki (33) sind es sexuell anzügliche Nachrichten, auf die sie gern verzichten würde.

Neue Folge von #VOXStimme: Evelyn Burdecki spricht über Catcalling

„Geiler Arsch, geile Titten, geile Sau“, zählt Evelyn Burdecki nur ein paar der Kommentare auf, die sie im Netz erreichen. In einem kurzen Video soll sie die neue Folge #VOXStimme anteasern. Der Sender schreibt dazu: „Evelyn Burdecki musste leider schon früh Erfahrungen mit Catcalling machen.“ In der Show werde sie darüber sprechen, was die Übergriffe mit ihr gemacht haben und warum Catcalling absolut nicht akzeptabel sei.

Die 33-Jährige hat schon jetzt eine unmissverständliche Message an die Zuschauer. Sie reckt beide Mittelfinger in die Kamera und sagt: „Die dummen Sprüche könnt ihr aber gern für euch behalten!“ Die ganze Folge gibt es am 18. Juli um 20.13 Uhr bei Vox.

Evelyn Burdeckis Video wird im Netz diskutiert

Auf Facebook wird über das Video diskutiert. „Sorry, aber wie manche aber auch vors Haus gehen. Legens drauf an und wundern sich“, schreibt ein Mann. Ein klassischer Fall von „Victim Blaming“ - dem Opfer wird die Schuld für einen Übergriff in die Schuhe geschoben. Ein anderer Herr ist der Meinung, früher habe sich Frau noch gefreut, wenn ihr an einer Baustelle hinterhergerufen oder gepfiffen wurde - ist doch ein Kompliment!

Da schreiten gleich mehrere Frauen ein. „Da muss ich Sie enttäuschen - da fühlte sich keine Frau geschmeichelt, wenn Bauarbeiter pfiffen und riefen. Das war schon immer eher sehr lästig“, schreibt die erste. Die Zweite erklärt: „Als 14-jähriges Mädchen hatte ich immer Angst oder mir war das peinlich und ich nahm oft Umwege, wenn ich Baustellen sah“. Und eine Dritte kommentiert: „Ich wünschte, ihr wärt nur einen Tag Frau und müsstet das alles ertragen!“

Auch in einer weiteren Sendung wird die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin ab Juli zu sehen sein: In ihrem eigenen Dating-Format sucht Evelyn Burdecki nach der Liebe. Verwendete Quellen: Facebook/Vox