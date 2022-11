„Geh mal weg, lass Papa machen“: Rainer wäscht Dianas Höschen bei Promi-Big-Brother

Von: Lukas Einkammerer

„Promi Big Brother“ ist in vollem Gange. Rainer Gottwald und Diana Schell beziehen in der neuen Staffel das Loft. Um seiner Mitstreiterin unter die Arme zu greifen, wäscht der Boxmanager ihre Schlüpfer.

Köln – Seit dem 18. November läuft die große Jubiläumsstaffel des berühmt-berüchtigten Reality-Hits „Promi Big Brother“ bei Sat.1 und verspricht wie immer viel Drama und Redestoff. Täglich flackern neue Folgen über die Bildschirme und lassen die neugierigen Zuschauer an den jüngsten Streitigkeiten und Konfrontationen teilhaben. Der „große Bruder“ schläft nie und kein noch so bizarrer Moment entgeht seinen wachsamen Augen.

Solidarität unter WG-Bewohnern: Rainer Gottwald wäscht bei „Promi Big Brother“ Schlüpfer von Diana Schell

Unter den 15 mehr oder weniger prominenten Kandidaten der zehnten „Promi Big Brother“ Staffel ist neben Model Micaela Schäfer (39) und DSDS-Kultkandidat Menderes (38) auch Rainer Gottwald am Start. Der 56-Jährige, der sich 1986 den Weltmeistertitel im Kickboxen holte, zieht in der ersten Folge förmlich das Glückslos und nistet sich statt auf dem Dachboden oder in der Garage im luxuriösen Loft ein, das mehr einem Edel-Apartment als einer engen Containerbude gleicht. Wenig später bekommt er auch schon Damenbesuch: Diana Schell (52) und Tanja Tischewitsch (33) gesellen sich zum munteren Boxmanager mit der Sonnenbrille.

Haushaltshilfe der anderen Art: „Promi Big Brother“-Kandidat Rainer Gottwald wäscht die Höschen seiner Mitstreiterin Diana Schell. © Screenshot/SAT.1/“Promi Big Brother“

Von dem charmanten Wohnungszuwachs sehr angetan, macht sich Rainer Gottwald ohne zu Zögern daran, seine Mitstreiterinnen zu beeindrucken und ihnen tatkräftig unter die Arme zu greifen. Damit nimmt er es aber scheinbar ein bisschen zu ernst, denn als Diana im Badezimmer ihre Höschen waschen will, geht er ihr prompt zur Hand. „Geh mal weg, lass mal Papa machen“, sagt er und wringt die Kleidungsstücke im Waschbecken aus. Diana scheint das nicht zu stören: „Ist es nicht süß? Also das hatte ich so in meinem Leben auch noch nicht“, freut sie sich und macht klar, was sie von ihrem Loftgenossen hält: „Gentleman par excellence“.

Das Erfolgsrezept „Big Brother“ Wie auch viele andere Realityshows stammt „Big Brother“ aus den Niederlanden. Dort läuft das Format, das die bis dahin noch unbekannten Teilnehmer in einer geschlossenen Gemeinschaft gegeneinander antreten lässt, seit 1999. Inzwischen finden sich in aller Welt Ableger, wie etwa das äußerst erfolgreiche „Celebrity Big Brother“, das für „Promi Big Brother“ als Vorlage diente. Der Name der Sendung basiert auf dem Konzept des „großen Bruders“ aus dem dystopischen Roman „1984“ des britischen Schriftstellers George Orwell – ein düsteres Omen für alle Mutigen, die sich in den Container wagen.

„Extrem bizarr“: „Promi Big Brother“-Zuschauer entsetzt von Rainer Gottwalds Unterhosen-Waschaktion

Ganz so euphorisch wie Diana Schell scheinen die Fans auf der Kurznachrichtenplattform Twitter aber nicht auf Rainers ungefragte Waschhilfe zu reagieren. „Ich hätte Rainer Gottwald nur über meine Leiche meine Schlüpper waschen lassen“, schreibt eine Userin entsetzt. „Das war wirklich eine extrem bizarre Waschsituation“, fasst ein Kommentar die absurde Szene zusammen. Trotzdem scheint der Box-Champion – der vom Aussehen her viele an US-Präsident Joe Biden erinnert – beim Fernsehpublikum gut anzukommen. „Rainer Gottwald ist schon eine Granate“, jubelt ein Zuschauer.

Unter ständiger Kamerabeobachtung stellen sich die WG-Bewohner bis zum großen Finale am 7. Dezember ihrem chaotischen neuen Alltag. Rund um die Uhr von der Linse erfasst zu werden ist sicher nicht für jeden, aber wer sich in den Container wagt, will meist vor allem eins: Auffallen. Manche Kandidaten spannen den Bogen aber ein wenig zu weit. So fordern „Promi Big Brother“-Zuschauer nach Mobbing-Vorwürfen derzeit den Rausschmiss von Walentina Doronina. Verwendete Quellen: SAT.1/Promi Big Brother, spiegel.de