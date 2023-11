„Geheimkommando Familie“: Einsamer Opa sucht Anschluss

Eine Szene aus „Geheimkommando Familie“. © Barbara Bauriedl/SWR/dpa

Ein einsamer Mann in einem zu großen Haus sehnt sich nach seiner weit entfernt wohnenden Familie. Er reist zu ihr und findet im ARD-Film „Geheimkommando Familie“ etwas, was er so nicht erwartet hat.

Berlin - Klaus Gremme sitzt allein in seinem großen Haus - und wirkt sehr verbittert. Die Frau ist gestorben, die restliche Familie weit weg - und nun soll er auch noch in Rente gehen. Da erreicht ihn ein mysteriöser Anruf: „Bist du mein Opa?“, fragt ein Mädchen. Es ist Leila, Gremmes Enkelin. Bevor er ihr antworten kann, legt sie auf. Der Film „Geheimkommando Familie“ um 20.15 Uhr im Ersten ist eine Geschichte um fehlenden familiären Halt und das Zusammenfinden.

Opa ohne Anhang trifft auf Familie in Not

Dieser Anruf seiner Enkelin hat Erinnerungen und Sehnsüchte geweckt. Nachdem Korvettenkapitän Klaus Gremme (Alexander Held) wenig später in den Ruhestand versetzt wird, düst er mit seiner Limousine an den Bodensee. Dort lebt Leila mit ihrem Bruder und ihren Eltern. Vater Thomas (Nico Rogner) ist der Sohn von Klaus - beide haben seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr.

Klaus Gremme quartiert sich im Haus der alleinerziehenden Mona Tauber (Lisa Hagmeister) ein, die in Sichtweite zu seiner Familie wohnt. Das Aufeinandertreffen von Vater und Sohn verläuft jedoch unerfreulich - Thomas lehnt jedweden Kontakt weiterhin strikt ab.

Dafür kümmert sich der wortkarge Mann nun um Monas Kinder, den schüchternen Linus (Xari Wimbauer) und die quirlige Claire mit Downsyndrom (Amelie Gerdes). Beide können Aufmerksamkeit und Unterstützung gut gebrauchen, zumal ihre überforderte Mutter in großen Geldnöten steckt und die ganze Familie mit Aushilfsjobs so gerade eben über Wasser hält.

Allmählich begreift Gremme dabei, dass er seine eigene Familie schlichtweg im Stich gelassen hat, was nun nicht einfach mal eben so wieder zu kitten ist.

Kleine Gesten

Regisseurin Christina Adler (43, „Kinder und andere Baustellen“) zeigt in ihrem Film mehrere Menschen, die alle auf irgendeine Weise nach Halt in ihrem Leben suchen. Gremme hält Ausschau nach (s)einer Familie. Und Mona und ihre beiden Kinder fehlt es an Orientierung.

Alexander Held (65, „München Mord“, „Stralsund“) spielt dabei mit sparsam eingesetzter Mimik und lediglich ein paar kleinen Gesten diesen Mann, der äußerlich vom Kampfsport gestählt wirkt und sportlich gekleidet auftritt, im Grunde aber eine zutiefst einsame Seele ist, die händeringend nach Anschluss sucht.

Er bringt nicht nur in beachtlichem Tempo ein Wohnmobil wieder auf Vordermann - sondern gleichsam auch sich selbst und die Familie, bei der er wohnt. Zum - nicht vollends versöhnlichen - Schluss wird auf den gepressten Lippen von Herrn Gremme sogar ein Lächeln sichtbar. dpa