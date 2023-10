Geheimtreffen und Studien: So bereitet sich Peter Klein auf „Promi Big Brother“ vor

Im November zieht Peter Klein in die „Promi Big Brother“-Unterkunft ein. Vorab bereitet er sich gründlichst auf das Sat.1-Format vor.

Köln – Peter Klein (56) drückt vor „Promi Big Brother“ die Schulbank. Das Studienfach: seine Kontrahenten. Ab dem 20. November wird der Ex von Iris Klein (56) in dem Reality-Format zu sehen sein – und warum mitmachen, wenn man nicht gewinnen will? Das zumindest scheint Peters Devise zu sein, der sich aktuell intensiv auf seine Teilnahme vorbereitet.

Peter Kleins intensive Vorbereitung: Er studiert seine Kontrahenten

Im Gespräch mit Bild.de verriet Peter Klein, der fast schon das gesamte Jahr über Schlagzeilen wegen einer angeblichen Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke (41) machte, dass ihm das Format „Promi Big Brother“ nicht fremd ist. Er habe bereits in der Vergangenheit Folgen gesehen: „Ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt.“ Um sich noch besser darauf einstellen zu können, will er erneut Folgen der letzten Jahre anschauen.

Außerdem verschlingt der Promi-Kandidat gerade jeden Artikel über das Format und potenzielle Konkurrenten, damit er weiß, mit wem er es zu tun haben wird. „Mich interessiert, wer mit mir einzieht und ich möchte mich natürlich auf sie einstellen. Es hilft, Informationen zu haben über die Promis, mit denen man über 14 Tage hinweg unter einem Dach leben muss“, fügt er hinzu.

Wer das sein wird, ist noch nicht bekannt, allerdings soll es laut BILD-Informationen bereits ein Treffen der Kandidaten gegeben haben. Bislang ist nur bestätigt, dass neben Peter Klein auch Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc (29) teilnehmen wird.

Peter Kleins Strategie für „Promi Big Brother“: So will er sich den Sieg holen

Für den Sieg bei „Promi Big Brother“ gibt es ein Preisgeld von 100.000 Euro und auf das ist natürlich auch Peter scharf. Um es zu gewinnen, hat er sich bereits eine Strategie zurechtgelegt: er selbst bleiben.

Während in Reality-Shows auch viel gefälscht wird, was später dann doch auffliegt, hat sich Peter vorgenommen, so eine Taktik gar nicht erst zu versuchen: „Irgendwann holt dich dein ,eigenes Ich’ ein und dann wird jede Taktik egal, die man sich vielleicht überlegt hatte. Für mich gilt, dass ich so bleiben möchte, wie ich bin. Ich werde mich nicht verstellen.“

Peter Klein mischt 2023 bei „Promi Big Brother“ mit – und bereitet sich gründlich auf die Show vor. © SAT.1/Bene Müller

Neben Peter Klein könnte auch Bohlen-Ex Naddel (58) bei „Promi Big Brother“ mit von der Partie sein. Die DJane und Sängerin hat aber ein paar ganz klare Bedingungen für ihre Rückkehr in das Trash-Format. Verwendete Quellen: Bild.de