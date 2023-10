„Geht direkt ans Finanzamt“: Günther Jauch ertappt kriminellen „Wer wird Millionär?“-Kandidaten

Von: Diane Kofer

Sven Dormann erspielt bei „Wer wird Millionär?“ 16.000 Euro. Als Günther Jauch wissen will, wofür er das Geld verwendet, deckt der Moderator ein Verbrechen auf.

Hürth – Sven Dormann (54) aus Bremen hatte schon in der vergangenen Woche das Glück, auf dem Quizstuhl von „Wer wird Millionär?“ zu landen. Am Montagabend (30. Oktober 2023) ist Moderator Günther Jauch (67) guter Dinge, dass der Polizeibeamte noch ein bisschen auf die bisherige Gewinnsumme drauflegen kann. Doch Fehlanzeige: An der 32.000-Euro-Frage scheitert der Kandidat. Die typische Frage nach dem Verwendungszweck der verbleibenden 16.000 Euro hätte Günther Jauch dieses Mal aber besser nicht gestellt.

„Kriminelle Karriere eines Polizisten“: Günther Jauch ertappt Steuersünder bei „Wer wird Millionär?“

Nachdem sich Sven Dormann trotz Telefonjoker nicht traut, eine Antwort einzuloggen, gratuliert Günther Jauch zu einer beachtlichen Gewinnsumme von 16.000 Euro. Daraufhin verwickelt er seinen Kandidaten in ein lockeres Gespräch. Der TV-Star will vor allem wissen, was der Polizist mit der Gewinnsumme vorhat. Doch mit der ehrlichen Antwort rechnet Günther Jauch so sicher nicht. „Das geht direkt ans Finanzamt“, gibt der Bremer ungeniert zu.

Klar, dass der 67-Jährige genauer nachfragt und sich nach den Hintergründen erkundigt. „Wir haben so ein bisschen Steuerschulden beim Finanzamt. Ich war jung und habe Fehler gemacht“, erklärt Sven Dormann. „Sie sind Beamter bei der Polizei. Es wird ihnen jeden Monat direkt abgezogen? Da zahlen sie heute noch ab?“, fragt der Moderator verständnislos, bekommt aber nur zu hören, dass er unangenehme Fragen stellt. „Jetzt sind wir einmal der kriminellen Karriere eines Polizisten auf der Spur“, witzelt Günther Jauch daraufhin und macht demnach keine Anstalten, das Thema ad acta zu legen.

Ganze Summe weg: „Wer wird Millionär?“-Kandidat muss ans Finanzamt zahlen

„Es gibt schönere Verwendungszwecke“, betont der Fernsehstar und fragt sich, ob auch ein wenig Geld für private Zwecke bleibt. Sven Dormann muss sein Gegenüber – und vor allem seine eigene Ehefrau, die im Publikum sitzt – allerdings enttäuschen. Für seine Liebste bleibe kein Geld, sondern nur „ganz viel Liebe“ übrig.

In der vergangenen Woche wurde zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einmal die Eine-Million-Euro-Frage gestellt. Allerdings kam es zuvor zu einem Zwischenfall, der die Fans stinksauer werden ließ. RTL unterbrach „Wer wird Millionär?“ für ganze 20 Minuten. Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?“ (Folge vom 30. Oktober 2023)