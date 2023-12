„Geht nicht immer nur ums Essen“ – „Bauer sucht Frau“-Hofdame wünscht sich Romantik

Von: Julia Cuprakowa

In der neunten Folge von „Bauer sucht Frau“ geht die Hofwoche bei Kandidat Steffen weiter. Doch der Metzger hat nur seine Arbeit im Kopf. Seine Hofdame wünscht sich dagegen mehr Romantik. Wie es zwischen den beiden weitergeht, lesen Sie hier:

Natürlich gibt es auf einem Bauernhof ordentlich viel zu tun. Kein Wunder daher, dass die Kandidaten ihre Auserwählten auf Herz und Nieren prüfen wollen, ob diese mit der harten Arbeit auch umgehen können. Doch bei „Bauer sucht Frau“ geht es vor allem um die Liebe. Kandidat Steffen aus Unterfranken sieht das allerdings anders. Seine Hofdame Kathrin wünscht sich nichts Weltbewegendes, nur etwas mehr Aufmerksamkeit und Romantik, wie echo24.de berichtet.

Schon der Start in die Hofwoche verlief für Kandidat Steffen mehr als holprig. Als er seine Hofdame vom Bahnhof abholen wollte, passte ihr Koffer nicht in seinen Lamborghini. Und auch mit der Sauberkeit seiner Wohnung konnte er nicht punkten. Ob sich der Metzger in der neunten Folge mehr Mühe gibt?