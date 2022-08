„Nur 4 Zehen“: „Die Geissens“-Fans finden Photoshop-Fail bei Davina Geiss im Sommerkleid

Von: Sarah Wolzen

Da fehlt doch ein Zeh - Davina Geiss sorgt mit ihrem neuesten Bild für Spekulationen im Netz © Instagram: the_real_davina_geis

Davina Geiss präsentiert sich im kurzen Sommerkleid. Doch Fans von „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ haben nur Augen für die Füße der 19-Jährigen. Denn da scheint etwas nicht so ganz zu stimmen.

Monaco - Während sich sowohl die Reality-Show „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“, als auch der Podcast der Geissens gerade in der Sommerpause befinden, müssen sich Fans von Carmen, Robert, Davina und Shania zur Zeit mit dem zufriedengeben, was die vier auf Instagram teilen. Doch der letzte Post von Davina (19) lässt ihre Follower stutzen.

Davina Geiss zeigt sich im kurzen Minikleid

Im weißen Minikleid posiert Davina Shakira Geiss, wie die älteste Tochter der Geissens mit ganzem Namen heißt, in einem Badezimmer. Das sommerliche Dress ist so kurz, dass es ihr gerade einmal über den Po reicht und dadurch einen Blick auf ihre langen Beine ermöglicht. Abgerundet wird der Look durch die schwarzen Riemchen-High-Heels.

Doch was bei genauem Hinsehen auffällt, deutet auf einen peinlichen Photoshop-Fail hin. Denn die Füße der 19-Jährigen erscheinen nicht nur ungewöhnlich lang, es sind auch nur jeweils vier Zehen zu sehen. Von den Fans der Geissens bleibt das natürlich nicht lange unentdeckt. War da etwa Photoshop-Philipp am Werk?

„Geissens“-Fans diskutieren Davinas seltsames Zehenbild

„Hübsch! Aber warum hat Photoshop dir nur vier Zehen verpasst auf beiden Seiten?“, will ein Fan wissen, während sich der nächste wundert: „Dein Zeh ist ja so groß wie mein Zeigefinger.“ „Nur je 4 Zehen“, ist ein Dritter schockiert. „Du bist jung und hübsch... Warum, wenn man sich die Füße anschaut, Photoshop?“, versteht ein anderer Follower nicht, wieso Davina ihre Bilder derart bearbeitet. „Zuviel Photoshop“, ist es auch einem weiteren Follower von Davina Geiss.

Die Füße von Davina Geiss sorgen im Netz für heiße Diskussionen © Instagram: the_real_davina_geiss

Obwohl die meisten ihrer Fans sich über die seltsam anmutenden Füße der 19-Jährigen auslassen, gibt es auch viele positive Kommentare. „Wunderschön siehst du aus“, findet ein Follower. „Woooow traumhaft“, ein anderer. „Kann Füße eigentlich nicht ausstehen, aber deine sind der Hammer“, kommentiert ein Dritter mit einem Zwinkersmiley.

Immer mehr Influencer nutzen Bildbearbeitungsprogramme um ihre Fotos zu optimieren und erzeugen damit ein verzerrtes Körperbild bei ihren oftmals jugendlichen Followern. Um dem entgegenzuwirken, soll in Norwegen nun ein Gesetz verabschiedet werden, dass retuschierte Bilder als solche kennzeichnet.

Nicht nur Davinas neuestes Foto sorgt im Netz für Aufruhr, auch der neueste Look ihrer Mutter wird heiß diskutiert. „Viel zu lang“ finden viele die neue Frisur von Carmen Geiss und meinen, sie sei damit nicht wiederzuerkennen. Verwendete Quellen: instagram.com/the_real_davina_geiss