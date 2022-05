„Raus aus dem Haus“: Geissens stinksauer, weil Shania und Davina Roberts Geburtstag vergessen

Von: Sarah Wolzen

Robert Geiss ist sauer – haben Davina und Shania tatsächlich seinen Geburtstag vergessen? © RTL2

In der neuen Folge von „Davina & Shania – We love Monaco“ herrscht dicke Luft zwischen den Geissens-Töchtern und ihren Eltern. Der Grund: die Mädchen scheinen Roberts Geburtstag vergessen zu haben. Doch das bestreiten die beiden vehement.

Monaco - Eigentlich sollte der 58. Geburtstag von Robert Geiss ein Grund zur Freude sein. Doch zum Feiern ist dem Selfmade-Mann nicht zumute. Der Grund: seine beiden Töchter haben ihm nicht zum Ehrentag gratuliert!

Die Geissens: Streit an Roberts Geburtstag

Haben Davina (18) und Shania (17) wirklich den Geburtstag ihres Vaters vergessen? Darum geht es am Montagabend in der neuen Folge von „Davina & Shania - We love Monaco“ (alle Infos über die RTL2-Serie). Robert und Carmen erheben schwere Vorwürfe gegenüber ihren Teenager-Töchtern.

Der Streit zwischen den Geissens droht zu eskalieren © RTL2

Davina und Shania sind sich keiner Schuld bewusst, schließlich hätten sie versucht, Robert an seinem Geburtstag anzurufen, doch der sei nicht ans Telefon gegangen. „Jetzt ist er richtig sauer auf uns, weil er dachte, dass wir ihn vergessen hätten“, erklärt Davina (Davina Shakira Geiss: Wer ist die Tochter von Robert und Carmen Geiss von „Die Geissens“?)

Robert und Carmen Geiss sauer auf Davina und Shania

Dann hätten die Kinder eben „über W-LAN anrufen“ sollen, empört sich das Geburtstagskind. Schließlich seien die beiden doch „die junge Generation!“

Und auch Mama Carmen ist stinksauer. „Wer seinem Vater nicht gratuliert, ist raus aus dem Haus!“, fährt sie ihre beiden Töchter an. Ohje! Ob die Geissens Roberts Geburtstag doch noch genießen können, können Fans der Familie am Montagabend um 20.15 Uhr bei „Davina & Shania - We love Monaco“ sehen.

Erst kürzlich sorgten Davina und Shania Geiss für Ärger, als sie einen Autounfall mit Sommerreifen bauten. Verwendete Quellen: RTL2