Carmen Geiss kann eigenen Namen nicht schreiben

Von: Lukas Einkammerer

Stolz präsentiert Carmen Geiss ihren Fans einen maßgeschneiderten Blazer. Dass ihr Name in dem Kleidungsstück falsch verewigt worden ist, sorgt für Lacher.

Dubai – Wer mehrere Millionen auf dem Konto hat, kann sich ohne schlechtes Gewissen kostspielige Alltagsfreuden aller Art gönnen. Auch für die Geissens um Robert (59) und Carmen Geiss (57) ist Luxus alles andere als ein Fremdwort und bei den Wahlmonegassen und ihren Töchtern Davina (19) und Shania (18) stehen regelmäßig ausgiebige Shoppingtrips auf der Tagesordnung. Bei Carmens neuestem Erwerb – einem Blazer nach Maßanfertigung – ist dem TV-Star aber ein kleines Missgeschick unterlaufen, denn ihr Name ist darin falsch geschrieben.

Heißt jetzt „Carman“: Name von Carmen Geiss in Edel-Blazer falsch geschrieben

Derzeit machen die Geissens Dubai unsicher und in einer Schneiderei probiert Carmen ein enganliegendes, blau-schwarzes Jackett an. Stolz führt sie das maßgeschneiderte Kleidungsstück vor, das an den Taschen und am Saum mit blauem Faden verziert ist, während Robert die familieneigene Modenschau kommentiert. Wie man es von einer teuren Klamotte erwarten würde, prangt an der Innenseite in Schnörkelschrift Carmens Name – inklusive eines unübersehbaren Schreibfehlers.

Bei aller Arbeit, die in das schicke Oberteil geflossen ist, scheint sowohl Carmen als auch den emsigen Nähern nicht aufgefallen zu sein, dass dort „Carman“ statt „Carmen“ steht. Das ehemalige Model lässt sich nichts anmerken und bewundert ihr neuestes Fashion-Must-have unbehelligt weiter – obwohl sie das Etikett der Kamera gut sichtbar präsentiert. Vielen ihrer knapp 880.000 Instagramfollower ist die abenteuerliche Wortneuschöpfung aber sofort ins Auge gesprungen – und neben Kommentaren zur Passform des Oberteils machen sie die Millionärsgattin wiederholt darauf aufmerksam.

„Was bringt diese Protzerei?“: Fans zerreißen Carmen Geiss wegen Luxus-Outfit

Nachdem Carmen Geiss vor wenigen Monaten mit einem Pelzmantel für mächtig Furore gesorgt hatte, zieht auch ihr neuestes Outfit wieder eine gehässige Resonanz mit sich. „Ganz wichtig, dass sie maßgeschneidert sein muss, das muss man noch extra erwähnen. Was bringt eigentlich diese Protzerei?“, schimpft ein Instagram-Nutzer über die schnieke Jacke, „Mit Geld kann man alles kaufen, aber Geld ist nicht alles“, schließt sich ihm eine weitere an.

Dass die Ehefrau von „Rooooobert“ in einer Welt lebt, die für die meisten von ihnen unerreichbar ist, können andere Fans aber auch mit Humor nehmen: „Sieht schön aus, ich bin froh, wenn ich alle meine Rechnungen zahlen kann“, lacht eine Userin.

Peinlicher Fehler im Edel-Blazer: Statt „Carmen Geiss“ steht im neuesten Kleidungsstück der TV-Ikone „Carman Geiss“. © Screenshot/Instagram/carmengeiss_1965 (Fotomontage)

Die Wortverdrehung in ihrem Namen hin oder her – über ihr neuestes Edel-Ensemble kann sich Carmen Geiss bestimmt trotzdem freuen. Gut möglich, dass der Fehler im Schriftzug sowieso nicht ihre Schuld war – schließlich kann sie nach so vielen Jahren in der Öffentlichkeit und unzähligen Autogrammstunden ihre Initialen sicher im Schlaf wiedergeben. Schwierigkeiten mit Wörtern liegen bei den TV-Millionären scheinbar in der Familie, denn Davina Geiss blamierte sich kürzlich beim Vorlesen einer Luxus-Speisekarte. Verwendete Quellen: Instagram/carmengeiss_1965, celebritynetworth.com