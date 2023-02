Davina Geiss für Foto von Fans kritisiert: „Würde noch mehr Filter rauf ballern“

Von: Madlen Trefzer

Die Geissens sorgen immer wieder für Schlagzeilen – und auch für das ein oder andere Schmunzeln. Doch diesmal sind die Fans wegen Davina Geiss‘ neuem Instagram-Foto außer sich vor Wut:

Die glamouröse Familie Geiss begeistert bei RTLZWEI jeden Montagabend mit neuen Folgen. Fans können sich wieder auf ganz viel Witz, Wohlstand und Rooobert’s Weisheiten freuen. Besonders aufregend scheinen die beiden Millionärstöchter Shania (18) und Davina Geiss (19) für die Zuschauer zu sein. Ein Luxusleben in so jungen Jahren – das ist doch der „German dream“. Neben TV-Auftritten sind die beiden Schwestern auch häufig auf Instagram und Co. unterwegs.

Fans lassen sich in den Kommentaren aus – unter Davina Geiss‘ neuem Foto

Mit ihren Posts sorgen die beiden hier und da für Aufsehen, Kritik und sogar richtig viel Drama. Nach einigen hundert Hasskommentaren beschließen Shania und Davina Geiss sogar, ihren Fans zu erklären, wo die Kohle herkommt. Doch der luxuriöse Lifestyle der beiden scheint bei weitem nicht das einzige zu sein, was die Geissens-Fans zur Weißglut treibt. So reicht manchmal ein simples Urlaubsfoto von Davina Geiss aus, um eine riesige Hate-Lawine auszulösen.

Der alltägliche Wahnsinn der Reichen und Schönen scheint vielen Instagram-Followern ein Dorn im Auge zu sein. Als Davina Geiss wieder mal ein Selfie postet, ist es soweit, berichtet MANNHEIM24. In den Kommentaren tobt und wütet es: „Ich erkenne dich da nicht, hast du Probleme mit deinem Delbstbewusstsein, oder was? Du bist doch ein hübsches Mädchen wozu brauchst du ein Filter? Manchmal ist weniger mehr“, schreibt jemand unter das Foto.

Die Geissens: So viel verdient die Millionärsfamilie wirklich Die Geissens wurden insbesondere durch ihre TV-Serie „Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI bekannt. Zu ihrem Reichtum gelangte die Familie insbesondere durch ihren Vater Robert Geiss. Der gründete 1986 nämlich zusammen mit seinem Bruder Michael Geiss das Sportbekleidungsunternehmen Uncle Sam GmbH, das Mode für Bodybuilder anbot. 1995 verkaufte Robert Geiss die Marke Uncle Sam für rund 140 Millionen D-Mark. Die Anteile wurden auf ihn und seinen Bruder aufgeteilt. Wie hoch das Vermögen der Geissens wirklich ist, bleibt bis heute ein großes Geheimnis. Das VermögenMagazin schätzt das Kapital von Robert Geiss allerdings auf rund 30 Millionen Euro bei einem geschätzten Einkommen von rund 2 Millionen Euro im Jahr.

Hohn und Spott unter Davina Geiss‘ Foto: „Würde noch mehr Filter rauf ballern“

Kommentare wie: „Na entweder OP oder Filter wie die Mutter die macht sich auch 50 Jahre jünger“ oder „Wer ist das? Sieht doch vollkommen anders aus“ oder ein ironisches „würde noch mehr Filter rauf ballern“ sind dabei erst der Anfang. Offenbar hat Davina Geiss ihre Instagram-Follower diesmal mit einem Filter verärgert, die sie über ihr Foto gelegt haben soll. Das letzte Mal, als sie so fiese Kommentare bekommen hat, postete Davina Geiss ein Foto in ihrem Festtags-Outfit bei Instagram.

Vielen Fans fallen die Gemeinheiten unter Davians Foto natürlich auf. „Krasse Kommentare. Bedenkt bitte dass ein ganz normaler Mensch, ein junges Mädchen, hinter diesem Account steht. Wenn euch eurer Meinung nach zu viel Filter, zu viel Make up oder sonst was ist, dann gibt es immer noch die wahnsinnig tolle Möglichkeit eure Meinung einfach für euch zu behalten“, schreibt eine Nutzerin, um die Geiss-Tochter in Schutz zu nehmen. (mad)